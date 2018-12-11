Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину

Фото дня, опубликованное немецким изданием Bild.

Документ обнаружили в архиве Дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР. Владимир Путин, служивший в КГБ, работал в Дрездене с 1985-го по 1990-ый годы.

— Могу предположить следующее: во времена Советского Союза КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями, — сказал РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и предложил обратиться в Службу внешней разведки.

Отметим, что в самой Германии годом ранее бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уволил главу управления по жилищному строительству за то, что тот в прошлом работал в Штази — секретной полиции ГДР.

Дрезденский «чекистенколлектив»