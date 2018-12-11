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Спорт
11.12.2018
Лукашенко – министру спорта России: «По-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта»

Глава Беларуси выступил за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта.

— Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но, я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то президенту (Владимиру Путину) говорил, что нам не надо бояться, что будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России, — сказал Александр Лукашенко министру спорта РФ Павлу Колобкову, сообщает пресс-служба главы государства.

Также официальный лидер отметил успехи российских спортсменов на последних международных стартах, признавшись, что, если на соревнованиях не выступают белорусы, то всегда болеет за команду России:

— Вы просто молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта. Дай бог, чтобы у лыжников так дальше было, как на этих первых этапах.

На встрече обсуждалось сотрудничество в части использования спортивных объектов обеих стран для подготовки спортсменов, в том числе к летним Олимпийским играм в Японии.

 
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