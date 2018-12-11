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11.12.2018
В Минске учащиеся подрались до потери сознания. Мама пострадавшего: «Ничего страшного»

Видео инцидента впечатляет реакцией зевак.

В соцсетях и на YouTube появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена драка между учащимися Минского профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко.

Судя по записи, собравшиеся зеваки снимали драку и не пытались разнять дерущихся. Более того, когда один из бойцов после удара упал в лужу в судорогах, первое время никто не оказал ему серьезной помощи.

Как сообщает Наша Ніва, молодому человеку оказали помощь в медпункте колледжа. Его мать, по информации издания, не видит ничего страшного в произошедшем:

— Все с Дмитрием нормально. Я приехала, забрала его из колледжа. Ничего страшного: ранка, гематома да и все. После сходила и Димой к доктору, тот также сказал, что все в порядке. (…) Парни молодые, бывает. В милицию мы обращаться не планируем. Если бы там что серьезное было. А так мы ничего раздувать не будем. Такой у них возраст, гормоны играют, чуть зацепи — начинают кулаками махать.

 
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