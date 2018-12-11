Как солигорский суд «поздравил» независимый профсоюз

Решение по злободневному процессу было вынесено в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека.

Завершилось судебное разбирательство по жалобе Белорусского Независимого профсоюза в отношении действий Солигорского райисполкома, который отказал работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации.

Как сообщает npg.by, во время опроса сторон была выяснена причина отказа в регистрации первички БНП. Представитель райисполкома ответила, что ими в порядке рассмотрения было выявлено отсутствие документа, подтверждающего оплату госпошлины в 4 рубля 90 копеек.

Представитель профсоюза заявила, что у них имеются копии всех документов, приложенных к заявлению на 16 листах, отправленных в райисполком заказным письмом с уведомлением и копия платежного документа среди них также имеется.

Во время нескольких встреч прошел опрос свидетелей, прения. А накануне, 10 декабря, суд вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы Независимого профсоюза. По мнению судьи доказательства истца были не убедительны.

Напомним, месяцем ранее горняки и монтажники выходили на улицу с пикетом, чтобы «напомнить властям о морали». Солигорские активисты выступили против действий районных чиновников, которые не регистрируют профсоюзную организацию монтажников.