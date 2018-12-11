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Экономика
11.12.2018
Бизнес-союзы пожаловались властям: «Счет за коммуналку вырос в 14 раз»

Речь идет о последствиях новых правил возмещения арендаторами расходов по содержанию арендуемой недвижимости.

Бизнес-союзы обратились с письмами в правительство и Администрацию президента из-за резкого роста сумм в счетах, выставляемых арендаторам за коммуналку, рассказал TUT.BY директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

Речь идет о последствиях вступления в силу постановления № 433 от 7 июня 2018 года, которым утверждено Положение о порядке возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданной в аренду недвижимости.

— Арендаторам начали насчитывать расходы на возмещение затрат, которые превышают не только коммунальные платежи, но и саму арендную плату, — отметил Змитрович.

Директор аналитического центра указал на возникновение ряда проблем и с возмещением затрат технического плана:

— Как, например, посчитать и распределить суммы затрат общего освещения, если для этого отсутствуют отдельные электросчетчики? У некоторых арендаторов отсутствует отопление не только в помещениях, но и в подсобках, складах и т.д., и им насчитывают оплату по занимаемому метражу. У части арендаторов нет окон, будут ли они платить за их общую замену по всему зданию и многое, многое другое.

Портал привел в качестве примера историю предпринимательницы из Жлобина, арендующей у госорганизации под магазин 9 квадратных метров.

— В июне 2018 года плата за коммунальные услуги с учетом техобслуживания и эксплуатационных расходов, уборку помещений (свои 9 метров предприниматель сама убирает и сама платит за электроэнергию — у нее внутри павильона счетчик) составила 5 рублей 50 копеек. Счет за коммунальные услуги за октябрь, после вступления в силу постановления, — 93 рубля 48 копеек. Для сопоставимости счетов вычтем прибавившееся в октябре отопление, 14 рублей 45 копеек, — и получаем рост платы за возмещение коммунальных услуг — в 14 раз. И это не считая арендной платы.

 
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