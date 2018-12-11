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Общество
11.12.2018
Цифра дня. Сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу»

Более 179 тысяч – через минский аэропорт.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной сообщил, что больше всего иностранцев по безвизовому въезду приехало за это время из Германии — более 28 тысяч, из Польши — более 16 тысяч, Италии — более 15 тысяч, Великобритании и США — примерно по 12 тысяч, пишет TUT.BY.

В то же время из Франции без визы приехали почти 8 тысяч туристов, из Нидерландов и Латвии — более 6,4 тысячи, Швеции — более 6 тысяч, Литвы — более 5 тысяч.

Беларусь по-прежнему напоминает «белое пятно» в центре Европы

 
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