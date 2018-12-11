Порадует ли Новый год нас снегом

Долгосрочные прогнозы погоды – дело неблагодарное. Но мы попробуем.

До Нового года осталось три недели. И уже сейчас многих интересует — порадует ли нас погода снегом?

Согласно долгосрочным данным портала Gismeteo.by, в последние дни уходящего года оттепели будут чередоваться с небольшими морозами. На католическое Рождество ожидается плюсовая температура и мокрый снег.

В канун Нового года также сохранится погода со знаком плюс, а в последний день декабря подморозит (ночью до -9), выпадет снег. Морозная и снежная погода будет в первые дни 2019-го.

Сайт Accuweather.com также прогнозирует минусовую температуру в последние дни года. А вот со снегом большой вопрос: согласно долгосрочному прогнозу, перед новогодними праздниками ожидается достаточно длительный период без осадков и с плюсовыми температурами.