История Тьяго, умеющего жить с хищниками

Это фото мгновенно разлетелось по всемирной паутине: мальчик купается в компании двух ягуаров. Один из них, кажется, даже обнимает ребенка, позируя перед камерой.

Популярный снимок неизбежно породил вопросы о его достоверности. Оказалось, фото - не фальшивка. Более того, для героя этой фотографии запечатленная на ней сцена - совершенно обыденное дело.

На фотографии - 12-летний бразилец Тьяго Силвейра. Он живет и играет с ягуарами с младенческого возраста.

- У меня есть друзья, которые говорят, что это фото - подделка, но многим оно нравится. Они тоже хотели бы поиграть с ягуарами. Здорово, что я могу поделиться своим опытом с людьми, которым в жизни не повезло так, как мне, - рассказал журналистам Би-би-си Тьяго Силвейра.

Детство в компании больших кошек

Родители мальчика Леандро Силвейра и Ана Джакомо - биологи, координаторы бразильского Института ягуаров (IOP) в бразильском штате Гояс. Цель их работы - изучение и сохранение крупнейшей кошки Америки.

- Мой сын после рождения рос в окружении ягуаров и с младенчества учился сосуществованию с хищниками. Мы, естественно, ввели некоторые ограничения, но он и сам уже знает, как себя вести с ними, - объясняет Леандро Силвейра, который опубликовал ставший знаменитым снимок. - Для него это абсолютно естественно. Это часть его повседневной жизни, тут нет ничего особенного.

Когда Тьяго появился на свет, в его семье уже росли три детеныша ягуара. На прогулку с родителями Тьяго отправлялся в компании маленьких хищников. Кормили всех четверых из бутылочки одновременно.

Мальчик всегда чувствовал, что он особенный: мало кому довелось расти с большими кошками:

- В нашей семье все любят и уважают друг друга, мне всегда нравилось помогать родителям ухаживать за животными.

Силвейра с детства привил своему сыну мысль, которая звучит на всех его лекциях о ягуарах: "Эти животные не воспринимают человека как потенциальную жертву. Они реагируют на наши действия, поэтому так важно проявлять к ним уважение. Своим поведением они четко демонстрируют, когда не хотят, чтобы вы находились рядом".

Границы дозволенного

- Важно осознавать границы. Когда ягуар хочет общения, он приходит. Это не социальные животные, но они умеют создавать длительные отношения - говорит мать Тьяго.

По ее словам между ее сыном и ягуарами ни разу не случалось никаких конфликтов. При этом, Ана подчеркивает, что никогда не оставляет ребенка наедине с хищниками:

- Мы всегда очень осторожны в обращении с ягуарами и любыми другими животными. Наши правила безопасности очень четкие.

Ягуары Силвейры и Джакомо живут на 123 акрах (примерно 50 гектаров) принадлежащей биологам территории. Доступ посторонним в эту зону запрещен, чтобы не тревожить хищников.

Родители Тьяго создали Институт ягуара в 2002 году и сначала хотели просто изучать этот вид кошачьих, но затем, когда к ним за помощью обратились представители Бразильского института окружающей среды и возобновляемых источников энергии, решили создать приют для детенышей ягуаров. Сейчас под нужды этого питомника отведена половина всех принадлежащих семье помещений.

По словам Силвейры, 95% их программ финансируются за счет их личных сбережений, остальные покрываются частными пожертвованиями: «Для нас поиск доходов - жизненная необходимость, поскольку мы никогда не получали помощь от общественных организаций».

Сейчас семья ухаживает за 14 ягуарами, среди которых 4 детеныша и восемь взрослых особей. За последнее десятилетие через питомник прошло 35 ягуаров.

Особей, попадающих в Институт ягуара, никогда не возвращают обратно в дикую природу из опасений, что они могут быть убиты человеком. Особую опасность представляют фермеры, которые истребляют ягуаров, защищая свой скот. Другая опасность - отношения к людям, которые возникают у некоторых из этих хищников.

- Этим ягуарам очень сложно пережить разрыв с людьми. Если их отпустить на волю, они могут искать контакта с человеком и в результате стать его жертвой, - поясняет Джакомо.

В прошлом году Тьяго был разлучен с ягуарами. Он перешел в среднюю школу и будет учиться в столице штата. Мальчик очень скучает по своим кошкам.

- Тяжело, потому что я жил с ними с самого рождения. Навещая родителей, я понимаю, что и ягуары скучают по мне тоже, - говорит он. - Теперь они совсем по-другому играют со мной. Приятно осознавать, что любовь и привязанность, которые я испытываю к ним – взаимны.