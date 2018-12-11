Ветераны войны в Афганистане призвали белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь

Обращение направили главе администрации президента Наталье Кочановой и председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.

В письме отмечается, что Беларусь является единственной в Европе страной, где смертные приговоры выносятся и приводятся в исполнение.

Смертная казнь нарушает право на жизнь, гарантированное Конституцией и международными соглашениями в области прав человека, говорится в обращении.

«Если государство, применяет смертную казнь, то тем самым придает законную силу предумышленному убийству осужденного человека к высшей мере наказания, что порождает новое убийство», – заявляют авторы письма – ветераны войны в Афганистане Александр Комаровский и Олег Волчек.

Согласно закону мораторий на смертную казнь может быть введен указом президента, либо она может быть отменена решением Палаты представителей Национального собрания.

Авторы обращения ссылаются на международный опыт других стран: смертная казнь не является мерой защиты и сдерживающим фактором для снижения уровня преступности в стране.

«Мы призываем власти до введения моратория заменить вынесенные смертные приговоры пожизненным тюремным заключением. Это будет решительный шаг, приближающий нашу страну к общеевропейским стандартам», – говорит руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.