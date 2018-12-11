Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Бизнес-союзы пожаловались властям: «Счет за коммуналку вырос в 14 раз»
Цифра дня. Сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу»
Порадует ли Новый год нас снегом
Ветераны войны в Афганистане призвали белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь
Участник акции «Деконструкция милиционера» все еще находится в изоляторе
В телеге сегодня. «И только французы вновь применяют испытанный способ воздействия на власть. Требуйте невозможного!»
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Когда белорусы смогут зарабатывать как поляки и венгры?
Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала» за фейк
«Позорище. Невероятное». На похороны правозащитницы Алексеевой в Москве ввели аккредитацию для граждан
«Тунеядцев» лишат господдержки при строительстве жилья
«Последний звонок» в Вильнюсе: тысячи протестующих создали «живую цепь»
Назвалі ляўрэатаў Нацыянальнай прэміі за дасягненьні ў галіне правоў чалавека
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»
Под стройку друга Лукашенко изменили границы заказника
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Чалый: «Страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
Обухович: «Совещание у Лукашенко напомнило игру в наперстки»
Рассказ учителя наследника саудовского престола
Лукашенко все же сдался: чиновники пять лет добивались его «да» по легендарному предприятию
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Любимчик Путина: «Ни о чем разговор, братан»
«Лукашэнка і TUT.BY — аднаго поля ягады!» Спор о критериях «белорусскости»
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
«Если я что-то скажу против президента, да отнимется язык мой»
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Открылся хостел с видом на Островецкую АЭС
Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.12.2018
Салiдарнасць
Ветераны войны в Афганистане призвали белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь

Обращение направили главе администрации президента Наталье Кочановой и председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.

В письме отмечается, что Беларусь является единственной в Европе страной, где смертные приговоры выносятся и приводятся в исполнение.

Смертная казнь нарушает право на жизнь, гарантированное Конституцией и международными соглашениями в области прав человека, говорится в обращении.

«Если государство, применяет смертную казнь, то тем самым придает законную силу предумышленному убийству осужденного человека к высшей мере наказания, что порождает новое убийство», – заявляют авторы письма – ветераны войны в Афганистане Александр Комаровский и Олег Волчек.

Согласно закону мораторий на смертную казнь может быть введен указом президента, либо она может быть отменена решением Палаты представителей Национального собрания.

Авторы обращения ссылаются на международный опыт других стран: смертная казнь не является мерой защиты и сдерживающим фактором для снижения уровня преступности в стране.

«Мы призываем власти до введения моратория заменить вынесенные смертные приговоры пожизненным тюремным заключением. Это будет решительный шаг, приближающий нашу страну к общеевропейским стандартам», – говорит руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:9)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY