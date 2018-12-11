Участник акции «Деконструкция милиционера» все еще находится в изоляторе

Его коллеги по театру Fortinbras пришли в суд с цитатами министра Шуневича на одежде.

Фото facebook.com/belarusfreetheatre

10 декабря в суде Центрального района Минска должны были рассматривать дело актера театральной лаборатории Fortinbras, принимавшего участие в акции 6 декабря в Минске.

Его обвиняют в нарушении статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ему грозит штраф в размере до 40 базовых величин (980 рублей), либо административный арест.

Как сообщает Радыё Свабода, в понедельник актера доставили в суд вместе с группой других задержанных по административным делам. При этом их сковали наручниками — две группы па четыре человека, а еще две — по двое.

Дело участника акции накануне так и не было рассмотрено. По словам секретаря судьи, его отправили на доработку. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, при этом задержанного не освободили, а снова доставили в РУВД.

Коллеги задержанного рассказали, что его целый день продержали без еды и воды.

Фото svaboda.org

В суд коллеги актера по театру Fortinbras пришли в одежде, оформленной цитатами из недавних высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича, включая знаменито-лаконичное «Затем».

Напомним, 6 декабря Свободный театр опубликовал в Facebook видео акции «Деконструкция милиционера». Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», спрашивали о улыбке, танцевали и раздавали свистки: «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», — говорили они прохожим.

Театральная лаборатория Fortinbras не впервые проводит яркие перфомансы. Одна из последних акций — ЛГБТ-клумба у статуи городового напротив здания МВД.

В декабре 2015-го актеры театра перкрывали проспект Победителей, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, а день спустя переоделись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и прибыли к старту шествия ежегодного парада Деда Морозов в инвалидных колясках.

В декабре 2016-го участники лаборатории повторили перфоманс в поддержку людей с инвалидностью, снова переодевшись в Дедов Морозов и сев в инвалидные коляски.