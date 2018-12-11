Белоруска сняла видео-экскурсию по госпиталю в штате Миннесота

Женщина сама выбирает, в какой позе рожать, и никто не забирает малыша от мамы в первый час после рождения. Видео-экскурсия по госпиталю в штате Миннесота.

Фото из Инстаграма Лизы Шефер

Доула из Беларуси Лиза Шефер расспросила акушерку, как происходят роды в американской клинике.

В палате есть специальная доска, где беременная пишет план родов. Это делается для того, чтобы врач не отвлекала женщину вопросами во время родов.

В первый час после рождения новорожденного не забирают от мамы, если с малышом все нормально. Пуповину перерезают через пару минут после того, как перестает пульсировать кровь.

В отличие от белорусских роддомов, где женщины после родов лежат на коридоре, в американском госпитале мамы находятся в палате.

В послеродовой палате есть кровать со столиком, кресло-качалка, кровать для папы, столик, чтобы можно было вместе перекусить. В ванной комнате –ванная и туалет с биде.

Еду можно заказать – как в ресторане. В меню, например, есть кофе, шоколадный брауни и клубничное пирожное. Американская акушерка Вика говорит, что после родов кормящей маме не запрещено употреблять ни кофе, ни десерты.

20-30 % мам после родов забирают плаценту – с ней делают инкапсуляцию. Как пояснила «Салідарнасці» Лиза Шефер, эту процедуру проводят специалисты, которые высушивают плаценту при необходимой температуре сразу после родов и распределяют ее по капсулам. После женщина может принимать ее как омолаживающий и восстановительный препарат. Говорят, что он помогает бороться с послеродовой депрессией.

Через 24-48 часов после нормальных родов женщина уходит из госпиталя, а после кесарева – через 48-72 часа.

Через 72 часа после родов домой к маме приходит медработник, который осматривает малыша, взвешивает, проверяет на желтушку, интересуется, какие вопросы или проблемы есть у мамы.