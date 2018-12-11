В телеге сегодня. «И только французы вновь применяют испытанный способ воздействия на власть. Требуйте невозможного!»

Telegram-канал «СерпомПо» – о вдохновляющей Франции.

«Франция, которую по большому счету уже давно списали из числа стран, определяющих мировое развитие, вновь заявила о себе как о лидере в той сфере, где почти в течение 200 лет и лидировала – в борьбе за общественно-политический прогресс.

Нынешние массовые выступления протеста, сравнимые по масштабам с 1968 годом, конечно же, не бунт против новых налогов на бензин и дизельное топливо. Это протест против системы современного капитализма, который при всех своих фантастических достижениях в области новейших технологий, с социальной точки зрения, отбросил развитые общества назад.

Долгое время правительства развитых стран признавали быстрый рост социального неравенства, сжатие среднего класса и прочие проблемы, означавшие отход от достижений «государства благосостояния» второй половины прошлого века. Признавали, но ничего не делали. Или делали то, что не давало никаких результатов.

А что граждане развитых стран? Американцы положились на свои политические институты и… выбрали президентом эксцентричного капиталиста, который создает массу проблем и Америке, и всему миру. Немцы, как обычно, понадеялись, что начальство само разберется. И получили беспрецедентный поток мигрантов. Британцы решили, что смогут укрыться от проблем на своем острове.

И только французы вновь применяют испытанный способ воздействия на власть. В 1968 году он принес результат. Капитализм стал другим.

Что сейчас? История повторяется? Или мир, уставший ждать перемен, начисто лишился конструктивной социальной энергии и обречен плыть по течению?

Но в любом случае, Vive les Français!

Спустя 50 лет они снова призывают остальных: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!»

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В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами, объявил «чрезвычайное положение в экономике» и повысил минимальную зарплату на 100 евро.