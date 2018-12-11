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11.12.2018
Юрий Сафронов,Новая газета, фото Reuters
Президент Франции извинился перед гражданами: «Стали ли мы жить лучше?»

Эмманюэль Макрон в понедельник вечером, 10 декабря, обратился с телевизионным посланием к народу. Послание — следствие продолжающихся в стране с 17 ноября массовых акций протеста.

Президент Франции заявил, что предложенные ранее премьер-министром уступки не соответствуют «уровню негодования» народа и объявил о новых мерах:

    Минимальная зарплата будет повышена на 100 евро с 1 января 2019 года (Сейчас — 1498 евро).

    Часы, отработанные сверх нормы, не будут облагаться налогами, и из них не будут вычитаться социальные отчисления.

    Президент также попросил все предприятия Франции выплатить своим работникам «премию конца года» и пообещал, что эти деньги также не будут облагаться налогами и из них не будут считаться соцотчисления.

    Наконец, Макрон отменил рост социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц.

В то же время президент объявил, что не станет возвращать ISF («налог на богатство», его возврат –  одно из принципиальных требований протестующих). «Этот налог существовал (в разных видах) почти сорок лет. Стали ли мы жить лучше?» –  объяснил свою позицию президент.

Перед тем, как перечислить эти меры, Макрон сказал, что объявляет «чрезвычайное положение для экономики и общественных отношений». Кроме того, президент признал «свои ошибки», предположил, что, «вероятно, не смог дать быстрых ответов» на запросы граждан и принес извинения «тем, кого мог обидеть своими заявлениями».

Дело в том, что Макрона не раз обвиняли в том, что он допускал «пренебрежительные высказывания» в адрес «бездельников» которые не способны заработать на жизнь».

Напомним, протесты «желтых жилетов», спровоцированные ростом цен на топливо, начались во Франции 17 ноября. 

Позднее протестующие стали выдвигать десятки других требований, включая рост минимальной зарплаты и пенсии, изменение социальной и налоговой политики (включая возвращение т.н. «налога на богатство» (ISF).

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп анонсировал несколько уступок, призванных «снизить социальную напряженность» в стране. Премьер объявил шестимесячный мораторий на рост «углеродного налога» (который закладывается в цену топлива) и на ужесточение технических мер контроля автомобилей; кроме того, пообещал сделать так, что «этой зимой цены на газ и электричество не вырастут».

На следующий день в Елисейском дворце было принято решение о том, что мораторий на рост «углеродного налога» распространится на весь 2019 год. В то же время президент Макрон исключил возможность восстановления «налога на богатство» (ISF).

8 декабря во многих городах Франции снова прошли акции протеста.

По всей стране в митингах приняли участие 136 тысяч человек. 1723 были задержаны (из них 1220 оставлены под стражей), 264 получили ранения.

 
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