Когда белорусы смогут зарабатывать как поляки и венгры?

В очередном международном рейтинге Беларусь попала в группу бедняков.

Сервис Vividmaps поставил страну на двенадцатую строчку среди беднейших стран Европы. Так ли печально положение Беларуси и что же мешает ей разбогатеть, Завтра твоей страны рассказали эксперты.

«Белорусы богатеют, но достаточно медленно»

За время независимости уровень жизни белорусов, исходя из величины валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности на душу населения (ВВП по ППС), увеличился в 4 раза.

В 1992 году по этому показателю Беларусь была на 4 месте среди стран СНГ после России, Казахстана и Украины. Спустя 26 лет она вошла в тройку лидеров, обойдя Украину. Но продлится это недолго – уже в 2021 году Беларусь уступит «бронзу» Туркменистану, ссылается на расчеты Международного валютного фонда финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

— В относительном выражении Беларуси удалось сократить разрыв с Россией и Казахстаном, а также улучшить позиции по сравнению с Украиной, где прибавка была практически никакой даже до событий 2014 года, − рассказывает аналитик.

— Прогнозный показатель среднедушевого ВВП по ППС для Беларуси в 2018 году, по оценкам МВФ, составит 20 176 долларов. Это рекорд. Самой высокой планкой, которую мы достигали до этого, был показатель 18 951 доллар в 2014 году, — говорит Александр Муха.

Уровень жизни белорусов по сравнению с началом 1990-х годов существенно вырос, соглашается старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Другое дело, что благосостояние улучшается медленней, чем у соседей, за исключением Украины. А все из-за низкой производительности труда.

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