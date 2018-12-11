Фотожабы: Старая пластинка. Долгоиграющая

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Тунеядцев» лишат господдержки при строительстве жилья

«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича

Запад подозревает Россию в причастности к организации массовых беспорядков во Франции и Бельии

Россия вышла на второе место по производству оружия в мире в 2017-м

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«Дед с батей сцепились и испортили весь саммит»