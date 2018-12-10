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Экономика
10.12.2018
Салiдарнасць
Работникам «Минскдрева» сократили рабочий день …до двух часов

Это предприятие могло бы претендовать в Книгу рекордов Гиннесса, если бы еще ранее его не перещеголяла могилевская «Строммашина». Там людей переводили на одночасовой рабочий день.

Иллюстративное фото

Руководство «Минскдрева» объясняет сокращение рабочего дня для работников производственной необходимостью и экономическими причинами: уменьшением объемов работ из-за отсутствия заказов строительных организаций на изготовление оконных и дверных блоков, недостатком финансовых и материальных средств, арестом, наложенным на расчетные счета, а также оптимизацией затрат.

Двухчасовой рабочий день вводится с 13 по 31 декабря.

Если работник отказывается работать на этих условиях, его увольняют с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

— У меня 333 рубля оклад за полный рабочий месяц, представьте, что я буду зарабатывать, — рассказал FINANCE.TUT.BY один из работников «Минскдрева».

По словам гендиректора «Минскдрева» Павла Смирнова, приказ коснется двадцати работников.

Выходит, Сергей Румас как в воду глядел, назвав в мае этого года ситуацию на разных предприятиях деревообработки «полнейшим зоопарком». В то же время он с оптимизмом смотрел на проблемную отрасль: «Это уже не та деревообработка, что два года назад».

На сайте «Минскдрева» говорится «Мы №1 в Беларуси». Предприятие утверждает, что сумело добиться высочайших результатов и стать эталоном качества в стране.

На дискуссионной площадке talks.by один из пользователей отметил, что через БТшные сказки проступила реальность: «А то у регионов картинка в голове сложилась про Минск, в котором всегда много работы и денег».

«Представляю, что там за трудяги работают, раз в Минске за триста рублей за работу держатся»,  — добавил другой форумчанин.

«Если трудяге перевалило за 50 лет, то и за 300 держаться будешь. В таком возрасте больше всего увольняют, и неохотнее всего берут, только если ты не уникальный специалист», — объяснили ему.

 
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