Работникам «Минскдрева» сократили рабочий день …до двух часов

Это предприятие могло бы претендовать в Книгу рекордов Гиннесса, если бы еще ранее его не перещеголяла могилевская «Строммашина». Там людей переводили на одночасовой рабочий день.

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Руководство «Минскдрева» объясняет сокращение рабочего дня для работников производственной необходимостью и экономическими причинами: уменьшением объемов работ из-за отсутствия заказов строительных организаций на изготовление оконных и дверных блоков, недостатком финансовых и материальных средств, арестом, наложенным на расчетные счета, а также оптимизацией затрат.

Двухчасовой рабочий день вводится с 13 по 31 декабря.

Если работник отказывается работать на этих условиях, его увольняют с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

— У меня 333 рубля оклад за полный рабочий месяц, представьте, что я буду зарабатывать, — рассказал FINANCE.TUT.BY один из работников «Минскдрева».

По словам гендиректора «Минскдрева» Павла Смирнова, приказ коснется двадцати работников.

Выходит, Сергей Румас как в воду глядел, назвав в мае этого года ситуацию на разных предприятиях деревообработки «полнейшим зоопарком». В то же время он с оптимизмом смотрел на проблемную отрасль: «Это уже не та деревообработка, что два года назад».

На сайте «Минскдрева» говорится «Мы №1 в Беларуси». Предприятие утверждает, что сумело добиться высочайших результатов и стать эталоном качества в стране.

На дискуссионной площадке talks.by один из пользователей отметил, что через БТшные сказки проступила реальность: «А то у регионов картинка в голове сложилась про Минск, в котором всегда много работы и денег».

«Представляю, что там за трудяги работают, раз в Минске за триста рублей за работу держатся», — добавил другой форумчанин.

«Если трудяге перевалило за 50 лет, то и за 300 держаться будешь. В таком возрасте больше всего увольняют, и неохотнее всего берут, только если ты не уникальный специалист», — объяснили ему.