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Скандалы
10.12.2018
Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала» за фейк

На прошлой неделе выяснилось, что в одном из сюжетов «Первого канала» роль украинца, недовольного последствиями Евромайдана, исполнил минчанин Виталий Юрченко.

Случай прокомментировал Яков Бута, основатель и руководитель проекта StringersHub.

StringersHub — белорусский стартап c офисом в Минске. В начале 2018 года StringersHub попал в известный Starta Accelerator в Нью-Йорке. Эта площадка «соединяет медиа и стрингеров».

Именно через StringersHub «Первый канал» нашел продюсера, который готовил сюжет о негативных последствиях Евромайдана в Украине.

— Я хочу извиниться за ту ошибку, которую допустила наша компания, — говорится в комментарии Якова Буты. — В первую очередь — перед руководством, сотрудниками и, конечно, зрителями «Первого канала». Перед журналистским сообществом, которое принципиально отстаивает профессиональные ценности. И Виталием Юрченко, который стал антигероем новостных лент в прошлую пятницу.

Бута назвал съемки подставного человека «ужасной ошибкой», пишет 42.TUT.BY.

— Здесь не идет речи о спланированных провокациях, создании осознанных фейков или участии в информационных войнах. Это банальный непрофессионализм. Мы недосмотрели, не проконтролировали и, в конце концов, не донесли те ценности, которые должны быть у человека, работающего с информацией, особенно такой чувствительной. За что искренне извиняемся.

Глава компании сообщил, что StringersHub прекратила сотрудничество с продюсером, который допустил ошибку.

 
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