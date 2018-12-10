«Позорище. Невероятное». На похороны правозащитницы Алексеевой в Москве ввели аккредитацию для граждан

Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста в Москве 11 декабря пройдет при повышенных мерах безопасности.

Аккредитацией СМИ занимается ФСО. Об этом стало известно за несколько часов до закрытия неожиданной аккредитации — вскоре после того, как Дмитрий Песков не исключил приезд на панихиду Владимира Путина, сообщает «Новая газета».

В Союзе журналистов корреспонденту «Новой газеты» сбросили ссылку на заполнение анкеты Федеральной службы охраны, которую необходимо заполнить для прохождения на панихиду Алексеевой. На уточняющий вопрос «Новой», должны ли анкету ФСО заполнять обычные граждане, пришедшие проститься с известной правозащитницей, в пресс-службе Союза ответили: «Да».

Для получения разрешения от ФСО заявка должна соответствовать строгой технической процедуре, которая включает в себя скачивание сторонней программы, сканирования документов, информацию о месте работы и должности.

Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева отреагировала на новость в Фейсбуке: «Позорище. Невероятное. К сожалению, трудно сказать, как бы она реагировала на это в свои последние годы. Специальная аккредитация (с анкетированием!!!) на ее похороны. Потому что приедет Путин. Как издеваются. Что ж. Кто хотел проститься, простится заочно».

Памяти Людмилы Алексеевой: Она хотела, чтобы свободными были мы