«Тунеядцев» лишат господдержки при строительстве жилья

Александр Лукашенко 10 декабря подписал указы № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и № 473 «О долевом строительстве», сообщила пресс-служба президента.

Рассказываем, кто может рассчитывать на господдержку при строительстве и покупке жилья, а кто — нет.

Указом «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» увеличивается размер такой поддержки для некоторых категорий граждан:

для детей-сирот размер субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам в соответствии с указом № 240 увеличивается с 35% до 50%;

для малообеспеченных граждан, которые живут и работают в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области и строят там жилье, размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам увеличивается на 4 процентных пункта;

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется право на получение субсидии на погашение 50% основного долга по коммерческим кредитам.

Кроме этого, согласно указу № 474, многодетным семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, устанавливается первоочередное право на получение государственной поддержки (как это предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих четверых и более несовершеннолетних детей).

Также указ № 474 коснулся граждан, не занятых в экономике, но планирующих обзавестись собственным жильем с помощью господдержки. С 1 марта 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут иметь ограниченное право на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

А семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, господдержка на покупку или строительства жилья оказываться не будет.

Указ № 473 «О долевом строительстве» принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года № 263, сообщает пресс-служба президента.

Этот документ вводит ряд новых норм. В частности, многодетным семьям предоставлено преимущественное право на получение направлений на долевое строительство одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах.

Также, согласно указу, будут пересмотрены существенные условия договоров долевого строительства, порядок опубликования проектной декларации, привлечения денежных средств дольщиков, функционирования специальных счетов, а также порядок формирования и изменения цены договора.

Совету министров поручено в трехмесячный срок определить порядок заключения, исполнения и расторжения договора долевого строительства и утвердить типовую форму такого договора.

Основные положения указа вступают в действие через три месяца после его официального опубликования.