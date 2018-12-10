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10.12.2018
Валерий Томилин
«Последний звонок» в Вильнюсе: тысячи протестующих создали «живую цепь»

В литовской столице прошла масштабная акция протеста.

Все фото delfi.lt 

В Старом городе прошла акция протеста под названием «Последний звонок». На неё собралось около 6 тысяч человек, сообщает delfi.lt.

Люди выстроились живой цепью от Сейма до министерства образования. Как мы уже писали, длина живой цепи составила не меньше двух с половиной километров. В ней приняли участие профсоюзы в сфере образования, врачей, ученых и политических заключенных.

Журналист Витарас Радзявичюс рассказал, зачем принял участие в акции:

– Идет 28 год реформы системы образования: я отец, у меня двое детей, я пережил несколько реформ. С каждыми выборами проблема №1 – решение проблем в сфере образования, но проблемы не кончаются.

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Председатель Родительского форума ДарюсТречаускас сказал:

– Власть всегда вносит раскол, заявляя, что если кому-то дать, то у кого-то надо отнять – у пожарных, у врачей, но о себе никогда не говорит. Проблема не бюджет или его принятие, а то, что уже 30 лет система уничтожает нас и государство.

После создания «живой цепи» протестующие двинулись к зданию Сейма. По сообщению журналистов, на шествии царила «праздничная атмосфера», а люди «верят, что это начало перемен».

Акция прошла мирно, несмотря на опасения силовиков. На улицах были вооруженные полицейские и водомет, а перед запланированными акциями сотрудники полиции Литвы приходили домой к разным активистам и «предупреждали» их о недопустимости противоправных действий во время массовых акций. Литовские активисты назвали это «сознательным желанием запугать», сообщает delfi.lt.

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Учителя, которые продолжают забастовку в министерстве образования с 28 ноября, со слезами на глазах благодарили участников демонстрации и рассказывали о том, что настроение у них праздничное.

– Чувство приятное. Радостное. Мы бесконечно благодарны за эту поддержку. Пока мы не совсем понимаем, что произошло, – поделилась с delfi.lt эмоциями учитель Лилия Бручкене из Клайпеды, которая принимает участие в забастовке.

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