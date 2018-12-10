7 способов выглядеть безупречно на фото для девушек с формами

Искра Лоуренс считается одной из главных плюс-сайз-моделей мира. 27-летняя британка не устает повторять, что гордится своими аппетитными формами и не считает нужным истязать себя диетами.

Кто, как не она, знает, как правильно позировать фотографу, чтобы выставить свои пышные формы в лучшем свете и максимально хорошо получаться на фотографиях?

На днях модель раскрыла несколько секретов, которые помогут всем полным девушкам безупречно выглядеть на фото. Правильный ракурс и выгодная поза могут в мгновение ока преобразить вашу фигуру.

Это Искра Лоуренс

Искра часто использует соцсети, чтобы рассказывать людям о бодипозитиве и о том, что нужно любить себя таким, какой ты есть, наплевав на хейтеров всех мастей. У девушки большая аудитория (только в инстаграме на ее аккаунт подписано 3,7 миллиона человек). Британская модель принципиально не пользуется ретушью при публикации своих снимков в инстаграме и не позволяет другим ретушировать свои снимки.

Хотя Искра не стесняется складок и целлюлита, она, как всякая женщина, старается предстать в максимально выгодном свете. И у нее это отлично получается.

Недавно она раскрыла семь секретов съемки пышных форм, которыми пользуются практически все профессиональные модели. Вот как можно моментально сделать ноги стройнее, избавиться от складок на животе и убрать двойной подбородок.

Руки тоньше

Чтобы руки на фото казались тоньше, достаточно просто не прижимать их к телу, ведь, «расплющившись», плечо будет казаться в два раза шире. Сразу возникает вопрос: а куда девать руки? Попробуйте просто отвести руку в сторону и эффектно положить на бедро, как это сделала Искра на фото выше.

Просвет между бедрами

Заветный, манящий, красивый просвет между бедрами лишает женщин сна. Но для многих он попросту недостижим из-за их конституции. Оказывается, добиться иллюзии его наличия можно всего за пару секунд. Поможет простая уловка: нужно выпрямить ноги и немного выдвинуть торс вперед, чуть оттопырив попу. Если хотите сделать просвет еще заметнее, встаньте на цыпочки. При этом лучше чуть развернуть пятки, повернув носки друг к другу.

Двойной подбородок

Это извечная проблема всех фотографирующихся, вне зависимости от пола. Даже у худощавого человека на фотографии может вылезти двойной подбородок. Чтобы избавиться от него, достаточно просто чуть-чуть вытянуть голову вперед и упереть язык в нёбо. Но при этом важно упереть в нёбо не кончик, а середину языка. Попробуйте — и сразу почувствуете, как приподнимается нижняя часть подбородка.

Все дело в ракурсе

Для этого трюка нужно перенести вес тела на одну ногу и отвести бедро в сторону. Так можно визуально сделать талию тоньше, выделив контраст на фоне круглой, аппетитной попы. Искра говорит, что сама часто использует этот прием.

Аппетитная попа

Сегодня, когда мир охватила мания больших красивых задниц, каждая обладательница аппетитных форм может похвастаться своим достижением, на котором так удобно сидеть. Чтобы ягодицы выглядели максимально аппетитно, научитесь позировать вполоборота. Как и в прошлом совете, здесь главную роль играет уведение бедер, только в этом варианте вы поворачиваетесь в кадр попой, немного оттопыривая ее.

Складки на спине

Складки на спине при взгляде из-за плеча могут испортить снимок. Чтобы этого избежать, достаточно просто вывести плечо вперед, и проблемы как не бывало. Искра умеет делать это безупречно.

Складки на животе

Пожалуй, самый простой секрет из списка. Тем не менее многие о нем не догадываются. Чтобы избавиться от складок, достаточно просто выпрямить и немного развернуть торс, слегка вытянув ноги.

Искра Лоуренс желает всем девушкам полюбить себя.

Смотрите советы от позитивной модели в оригинальном видео: