Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который подразумевает прекращение договора о дружбе и партнерстве Киева и Москвы.

Об этом Порошенко сообщил в твиттере.

Договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

6 декабря закон был одобрен Верховной радой Украины. Законопроект, внесенный Порошенко, поддержали 277 депутатов при 226 минимально необходимых.

Договор о дружбе, заключенный в 1977 году, закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.