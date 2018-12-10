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Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который подразумевает прекращение договора о дружбе и партнерстве Киева и Москвы.
Об этом Порошенко сообщил в твиттере.
Договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.
6 декабря закон был одобрен Верховной радой Украины. Законопроект, внесенный Порошенко, поддержали 277 депутатов при 226 минимально необходимых.
Договор о дружбе, заключенный в 1977 году, закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.