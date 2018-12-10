Казбек Япринцев вышел на свободу

Сын известного бизнесмена и спортсмена Владимира Япринцева, приговоренный к лишению свободы на 8 лет, помилован Александром Лукашенко.

Об этом TUT.BY сообщили источники, близкие к окружению Казбека Япринцева и его отца.

– Казбек вышел на свободу в пятницу. Президент удовлетворил его ходатайство о помиловании», — рассказал собеседник.

– Помилование не освобождает от ответственности по гражданским искам — от долгов ни Казбек, ни его отец никогда не отказывались, — уточнил источник.

Напомним, потерпевших в деле по обвинению совладельца могущественного холдинга «Трайпл» Владимира Япринцева, его сына Казбека и партнера Япринцева-младшего по бизнесу Александра Арабяна было трое.

Первый — российско-австрийский бизнесмен Юрий Савяк, партнер по бизнесу двух российских авторитетных бизнесменов, главы федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и Иосифа Аксентьева (он же — Анзор Кикалишвили), которые, формально не являясь кредиторами, получили долю Япринцева в «Трайпле» в залог, до погашения долгов сына.

Однако в последующем Аксентьев факт залога отрицал, настаивая на чистой купле-продаже доли в размере 16,5% за 100 долларов (оценочная стоимость — около 26 млн долларов), что является предметом отдельного спора.

Второй — директор компании «Газтранс» Андрей Рабцевич, о котором также писали, третий потерпевший — сотрудник компании «Виталюр», известный белорусский легкоатлет, чемпион мира в толкании ядра Андрей Михневич, который в процессе от претензий отказался. Сумма, которой завладели Япринцев-младший и Арабян, согласно приговору, — 24,5 млн долларов и 3 млн долларов соответственно.

Как ранее сообщалось, совладелец холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны 11 августа 2015 года. Глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что заявление о противоправной деятельности Владимира Япринцева поступило в КГБ летом 2015 года от белорусского бизнесмена Юрия Чижа и двух его партнеров из России. Позже был задержан на несколько месяцев и сам Юрий Чиж.