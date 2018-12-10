«Надежный партнер». Лукашенко встретился с главным диктатором Африки

Руководитель Судана Омар аль-Башир прилетел в Минск и встретился с главой Беларуси.

Фото пресс-службы главы государства

Суданский лидер, которого в СМИ называют главным диктатором Африки – после отстранения от власти зимбабвийца Роберта Мугабе, подчеркнул дружественный характер отношений с Беларусью.

– У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество, – заявил глава Судана.

Любопытно, что параллели между двумя странами провести действительно можно. Например, сам Омар аль-Башир находится у власти с 1993 года, неоднократно переизбираясь на следующий срок.

Недавно в стране также произошел валютный кризис, в результате которого местная валюта обесценилась в несколько раз. А массовые акции протеста были жестоким образом разогнаны.

На переговорах с суданским коллегой в расширенном составе Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Судан «надежным партнером и доверяет ему в полной мере».