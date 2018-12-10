Активисты повесили цепь на здание Министерства информации. Фотофакт

Чиновников «заблокировали» за нарушение Конституции.

Как сообщает Telegram-канал Баста, в понедельник 10 декабря на здании, в котором расположено Министерство информации, появились цепи с навесными замками, которые заблокировали главный вход.

Также на одной из колонн здания появился плакат с цитатой 33 статьи Конституции, которая гарантирует белорусам свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.

– Уже почти год на территории Беларуси заблокирован доступ к сайту Сharter97.org, регулярно задерживают журналистов телеканала «Белсат», преследуются сотрудники других СМИ. Недавно введены ограничения на комментарии в интернете. Сегодня в День прав человека, мы хотим напомнить людям, работающим в этом здании, что все эти действия, направленные на ограничение распространения информации незаконны и рано или поздно за них придется отвечать, – цитирует слова одного из участников акции интернет-ресурс Хартия`97.

По словам очевидцев, вход в здание был заблокирован некоторое время, пока не появилась милиция в сопровождении слесарей, которые сняли цепи с дверей с помощью молотка и кусачек.