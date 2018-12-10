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10.12.2018
Минчанин трижды за день прыгал под поезд метро, но остался жив

Как рассказал mlyn.by старший помощник Минского транспортного прокурора Дмитрий Довгаль, в воскресенье двое мужчин попытались броситься под поезд, причем один из них сделал это трижды (!!!) за день.

По словам Дмитрия Довгаля, 9 декабря в 14:30 на станции метро «Спортивная» пассажир прыгнул на железнодорожные пути. Работники метрополитена экстренно отключили электроэнергию, вынесли его на носилках и вызвали скорую. Мужчина был доставлен в 9-ю городскую клиническую больницу, но меньше чем через два часа он снова бросился под поезд. На этот раз на станции «Петровщина».

— Его снова доставили в «девятку», а вечером снова отпустили. В 19:25 он доехал до станции метро «Каменная горка» и третий раз прыгнул под поезд. На этот раз мужчину увезли в РНПЦ «Новинки».

Еще одно ЧП произошло в этот же день на станции «Тракторный завод». В 22.58 мужчина попытался прыгнуть на пути перед проходящим составом, но его спасли пассажиры, схватив за одежду и оттянув от поезда. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

 
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