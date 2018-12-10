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Скандалы
10.12.2018
Салiдарнасць
Главный патологоанатом Минска признал, что брал откаты за гробы

Общая сумма незаконного «заработка» составила более 390 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет, начальник учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» брал 10% от сделок по поставкам в учреждение гробов и крестов со стороны предпринимателей и организаций.

По версии следователей, на услугу по перевозке тел также действовал коррупционный тариф – 100 долларов за один автомобиль.

Отмечается, что такую деятельность мужчина вел на протяжении 16 лет.

Интересно, что после задержания подозреваемый полностью признал свою вину, а доход, полученный преступным путем, «в полном объеме был уплачен в республиканский бюджет» – еще в ходе следствия.

 
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