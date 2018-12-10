Открылся хостел с видом на Островецкую АЭС. Фотофакт

У бизнесмена есть мысли даже об устройстве агроусадьбы, пишет realt.by.

Собственник этой необычной недвижимости в данный момент не может контролировать все процессы аренды лично, поэтому нанял доверенное лицо - Андрея, который отвечает за все организационные и технические вопросы.

— Мы заключили договор с организацией, которая арендует сразу весь дом, — пояснил Андрей. — Зимой у строителей работы мало, поэтому сейчас дом заселен только наполовину. В данный момент у нас проживает 6 или 7 человек, но максимальная вместимость коттеджа — 12 человек.

Место здесь хорошее. Атомная рядом, но не так это и страшно. Возле дома мы организовали волейбольную площадку, примыкающее поле — отличная территория для того, чтобы погонять в футбол. Рабочим людям, которые строят АЭС, здесь нравится.

В доме есть электричество, собственная канализация (кольца), два санузла.

— Есть мысли даже об устройстве агроусадьбы, все-таки место очень необычное, — рассказал Андрей. — Конечно, много скептиков, которые боятся близости АЭС. Но я лично ознакомился с некоторой документацией и могу сказать, что степень защиты от радиации очень сильная.

Кроме того, дом расположен рядом с дорогой, что очень удобно для командировочных, которые работают на АЭС. Именно поэтому раньше он сдавался посуточно. С другой стороны, кругом природа, зайцы по полю бегают — красота.