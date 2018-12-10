«Эффект обратный»: В Бресте на акцию протеста вышло рекордное количество людей

В воскресенье 9 декабря на площади Ленина собралось не менее 250 человек, некоторые утверждают, что было около 300, пишет Брестская газета.

От 250 до 300 человек вышли 9 декабря на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр». За более чем 9 месяцев, что на площади проходят завуалированные акции протеста, это рекорд по количеству участников. Задержаний ни во время, ни после кормления голубей не было.

Основной темой встречи противников завода стала встреча в Минприроды с инициативной группой.

«Думаю, люди имели надежду, что встреча с министром приблизит нас к остановке строительства и запрещению эксплуатации данного аккумуляторного завода. Ее итоги разочаровали и даже разозлили брестчан. На мой взгляд, чиновники хотят «пересидеть» этот протест. Но эффект обратный: чем больше проходит времени, тем больше брестчан злит то, что власти на всех уровнях не хотят считаться с людьми», – прокомментировал «БГ» столь большое количество людей на площади правозащитник Роман Кисляк.

С тем, что причиной небывалого количества людей на кормлении стала встреча в Минприроды 5 декабря, согласна и представитель инициативной группы по борьбе с заводом Лада Ярош.

«Поскольку обманули с выдачей записи, которую можно было бы прослушать и понять, какова позиция министерства относительно этой встречи, люди пришли в надежде встретить тех, кто там был и непосредственно услышать их впечатления и комментарии. На протяжении такого продолжительного времени у людей, которые интересуются вопросом завода, несомненно сложилось доверие в отношении комментариев Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка относительно происходящих событий», – считает она.

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С начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

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Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.