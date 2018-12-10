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Общество
10.12.2018
Евгений Кириллов
БЕЛТА опубликовала неожиданную правду о позднем СССР: кризис, талоны на продукты, недовольство людей

На сайте государственного информационного агентства появилась статья, рассказывающая об экономическом кризисе конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века.

Бутерброд 1990-х. Ноябрь 1990 года

«В этот период народное хозяйство БССР развивалось крайне противоречиво», – говорится в материале.

В это время «наряду с ростом экономического потенциала республики, незначительным дефицитом бюджета, относительным равновесием потребительского рынка наблюдалось снижение основных экономических показателей».

Очередь в коммерческий магазин. Минск, 1990 год

«Советская система централизации хозяйства обнаруживала свою несостоятельность: устаревшая модель управления не соответствовала новым требованиям и экономическим интересам государства, начались конфликты между центром и регионами.

Это привело к падению темпов экономического развития по всему Советскому Союзу. В БССР, как и в других союзных республиках, наблюдались признаки кризисной ситуации. Многие предприятия простаивали по причине недопоставки сырья, комплектующих из других районов СССР, а также административных ошибок руководства.

Начала расти инфляция – впервые в мирное время в БССР стали вводиться талоны на продукты и некоторые товары долговременного пользования. В связи с этим увеличивалось недовольство населения.

В 1986 году тяжелым ударом для страны стала Чернобыльская катастрофа, обернувшаяся серьезными последствиями для здоровья населения, экологии и экономики Беларуси», – пишет БЕЛТА.

Статья вызывает любопытство тем, что подобная критическая характеристика происходящего в Советском Союзе редко встречается на страницах государственных СМИ. Чаще всего, напротив, события советских лет идеализируются и выставляются в позитивном свете.

Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что расценивает распад СССР как катастрофу.

«Я однозначно рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу, которая имела и имеет негативные последствия во всем мире. Ничего хорошего от распада мы не получили», – отмечал Лукашенко всего несколько лет назад.

Добавим, что в свежем интервью СТВ бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич рассказал, что предшествовало Беловежским соглашениям: «Экономика всех республик, входящих в состав Советского Союза, развалилась напрочь. Я же знаю, как тогда было».

 
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