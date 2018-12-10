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Экономика
10.12.2018
Евгений Федоров
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран

Ярослав Романчук в колонке в «Белгазете» объяснил, почему белорусы так плохо живут.

Иллюстрация с сайта rusrand.ru

По мнению экономиста, причина бедности страны в том, что государство вмешивается во все сферы жизни общества.

– Если брать классический вариант либерального государства, то там у государства всего три функции, – рассказывает Ярослав Романчук. – Все они посвящены защите жизни и собственности человека.

В социал-демократической модели государства таких функций побольше будет 25-200. Тут еще защита окружающей среды, равенство, борьба с богатыми и бедностью, стимулирование развития через «точки роста», гендерные штучки и модное государственно-частное партнерство.

Когда в России и Украине провели исследования, сколько функций у государства, то оказалось, что порядка 7200-7500! В Беларуси, думаю, не меньше. И это в нашем якобы народном, социально-ориентированном государстве.

Экономист уверен, что наличие стольких функций у государства говорит о «жутчайшем недоверии своему населению».

– Это опаснейшая централизация власти. Понятно, что под каждый функционал есть чиновники, над ними есть еще контролеры. А это зарплаты, машины с мигалками. Вот и получается, что наше государство половину ВВП распределяет в эти руки, что ведет к сильнейшему торможению развития экономики страны… Почему десятки контролирующих органов должны следить за каждым чихом из какого-нибудь Узденского или Быховского района? – задается вопросом экономист.

 
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