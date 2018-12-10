«Революция продолжается». В Армении блок Пашиняна одержал убедительную победу

Лидер бархатной революции, которая произошла в стране в этом году, вновь станет премьер-министром.

На парламентских выборах, которые прошли в Армении 9 декабря, победил блок «Мой шаг», возглавляемый лидером революции Николом Пашиняном. Политическая сила набрала убедительные 70,45% голосов и получит возможность единолично сформировать правительство, пишет BBC.

Среди других партий, прошедших в парламент, также оказались оппозиционные «Процветающая Армения» (8,37%) и «Светлая Армения» (6,37%), а вот бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла пройти избирательный барьер, набрав всего 4,7% голосов.

Как заявил Никол Пашинян, комментируя итоги выборов, революция в стране продолжается, а закончился лишь первый ее этап.

– Одной из главных целей революции является превращение Армении в экономически развитую и реально сильную страну не только в плане экономики, но и международной политики, – сказал он.

Отметим, что прошедшие в Армении выборы называют завершением армянской бархатной революции. Массовые акции протеста в прошли в апреле-мае этого года и привели к уходу Сержа Саргсяна с должности премьера.

В мае под давлением митингующих парламент утвердил Никола Пашиняна в должности премьера, однако в парламенте страны по-прежнему сохранялось большинство представителей старой власти. После декабрьских выборов оппозиция сможет полностью взять власть в стране.