Следственный комитет снял ролик о чиновнике, берущем взятку

В Международный день борьбы с коррупцией Следственный комитет разместил в сети видео с рассказом о чиновнике.

– Получение взятки – до 15 лет #неочень приятного отдыха» – слоган видео. Простой, правдивый, с небольшой долей сарказма и несколько наивный одновременно. И, надеемся, отрезвляющий, ведь отдыхать приходится от всего, что по-настоящему в этой жизни дорого, причем фактически по своей же воле, – говорится в комментарии к видео.