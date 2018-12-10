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Общество
10.12.2018
intex-press
Офтальмолог: кто в группе риска по катаракте

Как связана катаракта с солнцем и гормональными препаратами, каковы основные симптомы заболевания и способна ли операция вернуть идеальное зрение, Intex-press рассказал Андрей Костецкий, заведующий офтальмологическим центром «Оптимед».

По словам Андрея Костецкого, катаракта – распространенное заболевание. По статистике, оно встречается у 60% людей в возрасте 60 лет и старше. Фото: личный архив

Катаракта – офтальмологическая патология, которая представляет собой помутнение хрусталика. Это самое частое заболевание в мире, приводящее к обратимой слепоте.

Заболевание возрастное. Дело в том, что после 40 лет постепенно начинает меняться плотность и прозрачность хрусталика, поэтому вероятность заболеть повышается в разы. Недаром средний возраст пациента – 60 лет. Хотя в последние годы катаракта значительно помолодела и все чаще встречается у молодых людей, даже без видимой общей патологии.

Встречается заболевание и у детей, правда, в этом случае, как правило, речь идет о врожденной катаракте. Причем, по статистике, каждую минуту в мире рождается ребенок с катарактой.

Иногда не замечают никаких изменений

Поскольку при катаракте хрусталик мутнеет, одна из распространенных жалоб пациентов – «туман перед глазами» и то, что видят они «как будто сквозь пленку». У некоторых может меняться цветовосприятие: больной глаз воспринимает цвета по-другому.

Но основной симптом – ухудшение остроты зрения. Причем степень нарушения зрения и его характер зависят от того, в какой части хрусталика образовалась катаракта. К примеру, если помутнение возникло с краю, человек может и вовсе не замечать никаких изменений или отметить, что стал видеть чуть хуже. В таком случае патологию нередко обнаруживают случайно при плановом осмотре у окулиста.

При помутнении в центре хрусталика клиническая картина ярче и зрение стремительно падает. К примеру, у человека, который ранее не жаловался на зрение, может появиться миопия (близорукость). Бывает и наоборот. При одной из разновидностей – ядерной катаракте – у человека появляется ложная близорукость: если до появления болезни он плохо видел вблизи и читал в очках, при катаракте он вдруг начинает лучше видеть вблизи и читать без очков. На самом деле это мнимое улучшение, поскольку зрение вдаль значительно падает.

Профилактика катаракты

  • Держите вес под контролем. Ожирение может привести к развитию сахарного диабета, провоцирующего катаракту;
  • употребляйте в пищу больше овощей и фруктов;
  • находясь на открытом солнце, защищайте глаза с помощью солнцезащитных очков;
  • после 50 лет – регулярно, раз в год, посещайте офтальмолога.

Возраст, гормоны, солнце

Причин развития катаракты много. Но основная – это все-таки возраст. Это объясняется еще и тем, что заболевание может стать следствием злоупотребления лекарствами, в том числе гормональными.

На развитие катаракты может повлиять и наличие некоторых заболеваний, к примеру, сахарного диабета. Спровоцировать болезнь могут также травмы и ожоги органов зрения, некоторые офтальмологические болезни (глаукома, воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, осложненная близорукость, отслойка сетчатки и другое) и даже длительное пребывание на открытом солнце без солнцезащитных очков.

Приводит к слепоте

Сегодня диагностировать катаракту для офтальмологов не представляет сложности: необходим осмотр глаза на специальном микроскопе – щелевой лампе. Прибор есть в каждом кабинете офтальмолога, в любой районной поликлинике.

Иногда увидеть катаракту можно и невооруженным глазом – зрачок из черного превращается в серый или даже белый. Но не стоит запускать болезнь до такого состояния. Если катаракту не лечить, то в лучшем случае человека ждет полная слепота на пораженный глаз, в худшем – развитие серьезных осложнений (набухание хрусталика, вторичная глаукома, появление болей в глазу и другое). Поэтому не откладывайте поход к врачу.

Чем раньше прооперировать, тем лучше

На начальной стадии болезнь можно «притормозить» при помощи медикаментозного лечения. Но единственный метод избавления от катаракты – операция. Чем раньше она будет проведена, тем лучше.

Бояться хирургического вмешательства не стоит. Пациент после хирургии катаракты не нуждается в госпитализации, с операционного стола уходит домой. А на следующий день у многих зрение возвращается к 1,0.

Возрастных ограничений для проведения операции нет. Бывает, катаракту оперируют и у 90–100-летних пациентов. Несколько лет назад в нашем центре удалили катаракту у 106-летней женщины.

Мифы о катаракте

Миф №1. К развитию катаракты приводит излишняя нагрузка на глаза

— Неправда. Зрительная нагрузка никак не связана с развитием катаракты.

Миф №2. Убрать катаракту можно без удаления хрусталика

— Нет. Убрать катаракту без удаления собственного хрусталика нельзя, равно, как и вернуть хрусталику прозрачность при помощи лекарств. Закапывание капель может лишь на самых ранних стадиях ненадолго задержать развитие болезни. Но это лишь временная мера, которая не решает вопрос кардинально.

Миф №3. Операция по удалению катаракты опасна осложнениями

— Это не так. Риски операции при вовремя выявленной катаракте минимальны и связаны только с рисками общей патологии организма, а не с самой катарактой. При оперировании катаракты у больного с тяжелой формой сахарного диабета могут возникнуть осложнения, связанные с диабетом (кровоизлияния в глаз, воспалительные осложнения в послеоперационном периоде), а не катарактой. Но это бывает редко.

 
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