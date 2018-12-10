Белла Хадид «зачахла до костей»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Рудый: «Формулировку «индустриальный оффшор» подсказал Мясникович»
«Революция продолжается». В Армении блок Пашиняна одержал убедительную победу
Следственный комитет снял ролик о чиновнике, берущем взятку
Офтальмолог: кто в группе риска по катаракте
Бывшему милиционеру из Ангарска вынесли приговор за 60 убийств
В «Борисполе» борт «Белавиа» сбил фонари
Почему немцы ходят за продуктами со своими банками и тряпичными сумками?
Прощание с особенной: «Она была тем Атосом, который не давал людям идти на компромиссы»
Рассказ учителя наследника саудовского престола
Куда толкают белорусов инфляционные ожидания
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Коммерсантъ: Лукашенко говорил перед Путиным невероятные вещи
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко все же сдался: чиновники пять лет добивались его «да» по легендарному предприятию
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Любимчик Путина: «Ни о чем разговор, братан»
«Лукашэнка і TUT.BY — аднаго поля ягады!» Спор о критериях «белорусскости»
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
20 заняткаў да 30 рублёў, каб ня быць «дармаедам»
«Если я что-то скажу против президента, да отнимется язык мой»
Белорусский журналист проехал через всю Украину от Краматорска до Львова
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
В телеге сегодня. Новый год в стиле «гламурных 30-х» на супер-яхте по Москве-реке
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
10.12.2018
Ирина Власова, Газета.Ру
Белла Хадид «зачахла до костей»

Модель Victoria's Secret критикуют за чрезмерную худобу.

Накануне на показе весенней коллекции Versace

Даже если ты входишь в число самых высокооплачиваемых моделей мира, это не значит, что твоя внешность безупречна — напротив, она будет все больше и больше подвергаться критике. Белла Хадид знает об этом, как никто другой — на этот раз поклонники обеспокоились весом модели и назвали ее слишком худой.

Стоп-кадр того самого видео

Негативные комментарии начали появляться вскоре после того, как журнал Love опубликовал видео для их специального выпуска. В клипе 22-летняя модель, которую еще недавно все видели на подиуме Victoria's Secret Fashion Show 2018, снялась в сплошных купальниках, которые подчеркнули ее стройную фигуру, в особенности выдающиеся кости на бедрах. На видео она размышляет о принятии себя и своего тела, каким бы оно ни было.

«В детстве я определенно была не самым уверенным в себе человеком, — призналась она в клипе. — Я всегда находилась в поиске наилучшей версии себя, поэтому, думаю, я впервые начала чувствовать себя на высоте совсем недавно, в последние два года, когда мое здоровье восстановилось, а моя любовь была рядом со мной. Я просто чувствовала себя очень комфортно в своем собственном теле вместо того, чтобы искать в себе человека, которым я должна быть для посторонних».

Тем не менее, некоторые пользователи соцсетей все-таки усомнились в том, что Хадид чувствует себя здоровой — они считают, что в клипе она выглядела «зачахшей до костей».

«Это действительно грустно. Она говорит о принятии себя, потому что у нее торчат кости. Модельная индустрия варварская и отвратительная со своими стандартами красоты», — написал один из пользователей в инстаграме.

Другой пользователь высказал мнение, что клип представляет собой «крайне нездоровое сообщение впечатлительным молодым девушкам», добавив, что Хадид выглядит не здоровой, а «скелетной». И большая часть комментаторов с ними согласна.

Однако несмотря на волну негативных откликов, были и те, кто выступил в поддержку Хадид, написав, что независимо от того, как кто-то выглядит, стыдить человека за его тело — это всегда ненормально.

«Это видео о том, как Белла себя принимает такой, какая она есть, и как чувствует себя красивой. Если она чувствует себя красивой в таком виде, то это так и есть. Вы не можете выражать свое оценочное мнение, чтобы кого-то обидеть, — это именно то, о чем она говорит. Держите свой негатив при себе», — защитил Беллу один из комментаторов.

Противники бодишейминга уже давно приняли сторону не только полных, но и излишне худых людей. Критике все чаще подвергаются обладательницы фигур, которые раньше считались бы идеальными — но теперь их клеймят «слишком» совершенными и подающими дурной пример.

В этом году под огонь критики попала Виктория Бекхэм с рекламой ее новой коллекции солнцезащитных очков, для которой снялась слишком худая, по мнению публики, девушка. А Ким Кардашьян столкнулась с волной возмущенных комментариев, когда поблагодарила Кендалл Дженнер за то, что та назвала ее слишком худой.

«Ты выглядишь анорексичной» — это НЕ комплимент, «Ты выглядишь так, будто ничего не ешь» — это НЕ комплимент. В пищевых нарушениях нет ничего гламурного или заслуживающего похвалы, так что давайте перестанем к ним так относиться», — написала одна из пользовательниц соцсетей в комментариях.

За рекламу с нездорово-худыми моделями неоднократно критиковали Saint Laurent — реклама с Кики Уиллемс была запрещена в Великобритании за слишком худые ноги модели. А в 2016 году британский регулятор рекламного рынка запретил рекламу Gucci, на которой модель в платье с геометрическим принтом сочли слишком изможденной.

Все эти дискуссии привели к тому, что для брендов стало неприлично нанимать на работу излишне стройных девушек. Так, в прошлом году крупнейшие французские конгломераты, в которые входят производители одежды и предметов роскоши, Kering и LVMH приняли решение запретить снимать в рекламных кампаниях их брендов слишком худых моделей. Они подписали устав, согласно которому больше не будут принимать на работу девушек, размер одежды которых составляет меньше 34-го (соответствует российскому 40-му).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.5 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY