В «Борисполе» борт «Белавиа» сбил фонари

ЧП произошло в воскресенье вечером.

Теперь главный аэропорт Украины работает в штатном режиме, сообщил Вестям директор предприятия Павел Рябикин.

- При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Он принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет, - сообщил топ-менеджер.

Также руководитель аэропорта добавил, что на время ЧП был напряженный период в работе «Борисполя», одиннадцать самолетов было перенаправлено в другие аэропорты.