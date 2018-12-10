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10.12.2018
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Почему немцы ходят за продуктами со своими банками и тряпичными сумками?

И можно ли в Беларуси открыть магазин без упаковки?

Молодой папа с двумя детьми идет вдоль полок со списком покупок в руках, женщина в деловом костюме выбирает что-то в холодильнике, еще одна − приехавшая на велосипеде – взвешивает крупы. И все они пришли за покупками со своей тарой – банками и бутылками, сумками из ткани и сетками. Ведь это один из двух открытых в Берлине магазинов без упаковки.

Сто тысяч евро инвестиций в отказ от упаковки

Магазины без одноразовой упаковки в последнее десятилетие становятся все более популярными – по разным данным, в мире их работает около трех сотен. Для огромного рынка потребления цифра незначительная, но очень важная для людей, которые хотят свести к минимуму количества образуемого ими мусора или придерживаются принципа zero waste (ноль отходов). Для них отказ от упаковки принципиален, ведь она, как правило, сразу после покупки отправляется в мусорное ведро.

История немецких магазинов без упаковки началась с Милены Глимбовски. В 2012 году активистка решила открыть первый в Германии магазин, который бы продавал продукты без одноразовой упаковки. Банки отказались выдавать кредит будущей основательнице сети эко-магазинов. И она представила свой бизнес-проект на краудфандинговой площадке. Чтобы открыть магазин, предстояло за месяц собрать 20 тысяч евро.

К удивлению Милены нужная сумма была собрана всего за сутки. А через месяц на счету активистки было около 100 тысяч евро. За эти деньги инициатор идеи вместе с партнерами в 2014 году запустила в Германии сеть Original Unverpackt, которая сегодня объединяет 80 магазинов без упаковки, продающих экологические и органические товары.

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