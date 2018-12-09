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Экономика
09.12.2018
Куда толкают белорусов инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания белорусов остаются достаточно высокими — согласно ноябрьскому исследованию Нацбанка, граждане ожидают роста цен на 12,6% в течение года.

В августе ожидаемый гражданами уровень инфляции на 12 месяцев составлял 11,7%, сообщает TUT.BY.

Вырос и ощущаемый уровень инфляции — в августе он был на уровне 12,5%, в ноябре опрос показал 12,9% (более чем в два раза выше, чем индекс потребительских цен по данным Белстата). Эксперты отмечают, что на ожидания белорусов повлиял рост цен по нескольким значимым позициям. К примеру, продолжает дорожать топливо — с 9 декабря цены выросли 26-й раз за год, хотя прирост и продолжается скромным шагом «по копейке».

Во всех регионах, кроме Минска, подняли цены на проезд в городском и пригородном транспорте, в декабре выросли тарифы на стационарную телефонную связь и почтовые отправления.

Согласно опросу, рост инфляционных ожиданий повлиял и на потребительское поведение населения — число тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок, выросло до 39,1% (31,4% в августе). Еще более заметно (до 41,6% с 33% в августе) выросло число полагающих, что сейчас подходящее время для крупных покупок в кредит.

 
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