Как число «тунеядцев» отличается по регионам

В базе данных незанятого в экономике населения, которую запустили с 1 декабря, оказалось 500 тысяч человек.

Как уточняет FINANCE.TUT.BY, в Витебской области в базу включили около 70 тысяч незанятых, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Специалисты уточняют, что «это те люди, о которых нет данных в соответствующих ресурсах».

В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал вчера начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк. Около 200 брестчан, находящиеся в предварительных списках «тунеядцев», как сообщается, уже вскоре получат жировки с уведомлением. Сейчас комиссии и коммунальники «пытаются отработать механизм уведомления граждан, которые попадут в базу данных обоснованно».

В Барановичах в предварительной базе на 5 декабря было около 12 800 человек.

— Из базы данных в ближайшее время будут исключены те, у кого есть свой земельный участок, один из родителей детей до 7 лет, многодетных семей. В итоге останется выбрать из общего списка собственников жилья, — рассказал возглавляющий комиссию в Барановичах Григорий Кособуцкий, председатель городского Совета депутатов. — Понятно, что изменения произойдут и после Нового года, когда наступит время платить за коммунальные услуги по-новому: кто-то родится, кто-то уйдет из жизни, и это, разумеется, не может не отразиться на составе базы данных.

При этом в Барановичском районе в базе данных оказалось около 700 человек. Председатель барановичского районного Совета депутатов Сергей Слива уверен, что окончательная цифра будет в разы меньше: практически у каждого сельчанина есть свое приусадебное хозяйство.

5 советов «тунеядцам» от юриста

Напомним, к занятым в экономике относят тех, кто занимается производством продукции растениеводства (кроме продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома.