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Общество
09.12.2018
В Минске задержан актер, который участвовал в акции в поддержку ЛГБТ

Правозащитникам центра «Вясна» стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras.

Молодой человек ранее принимал участие в акции «Деконструкция милиционера», которая была посвящена поддержанию ЛГБТ-сообществу.

Как сообщает spring96.org, активиста доставили в Центральный РУВД. По предварительной информации, его обвиняют в нарушении ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

После составления протокола он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей в Минске.

6 декабря Свободный театр опубликовал в Facebook видео акции «Деконструкция милиционера». Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», спрашивали о улыбке, танцевали и раздавали свистки: «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.

 
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