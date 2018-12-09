Почему толстеют белорусы: бедность или бодипозитив?

Ожирением в Беларуси страдает каждый четвертый, а еще несколько лет назад эта проблема затрагивала каждого пятого.

По результатам исследования, проведенного Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, избыточную массу тела имеют 60,6% населения (данные за 2017 год – прим. «С»). Ожирение есть у каждого четвертого жителя Беларуси — 25,4%.

В исследовании приняли участие больше 6 тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов страны.

В 2014 году, по данным ВОЗ, ожирение отмечалось у 20,4% белорусов.

Как сообщал Sputnik со ссылкой на главного внештатного эндокринолога Минздрава Беларуси Аллу Шепелькевич, проблемы во многом кроются и в питании. Лишь четверть белорусов ест необходимое количество фруктов и овощей, а количество соли в день составляет десять граммов — в два раза больше, чем норма ВОЗ.

Белорусы потребляют много углеводов и жиров, но недополучают полноценных белков

В зоне риска — офисные работники, ведущие сидящий образ жизни и злоупотребляющие фастфудом.

Медики отмечают, что избыточная калорийность питания вместе с дефицитом физической нагрузки приводит к увеличению веса, плохому самочувствию, слабости и низкой работоспособности.

Неправильное питание ведет не только к ожирению. По мнению врача-диетолога, кандидата медицинских наук Надежды Рябовой, увеличение в рационе жиров и простых углеводов при недостаточной физической активности также повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, атеросклероза и некоторых видов рака.

– Для белорусов ситуация развивается не лучшим образом. Несмотря на возросшую популярность здорового образа жизни, большая часть населения не придерживается оптимального питания и не следит за своим весом, – отметила врач в интервью telegraf.by.

Надежда Рябова обращает внимание на то, что белорусы потребляют много углеводов и жиров, но недополучают полноценных белков. В идеале соотношение их к жирам и к углеводам в граммах должно быть равно «1:1:4». При этом формула может меняться в зависимости от пола, возраста, специфики трудовой деятельности и состояния здоровья.

Источником белка выступают нежирное мясо, курица, рыба, сыры, молочные продукты и бобовые.

Фото Instagram / @theashleygraham

Люди начали воспринимать лишний вес как норму

Кроме неправильного питания, есть и другие причины, почему в мире растет число людей с избыточным весом. Новые исследования предупреждают, что с появлением понятия «плюс-сайз» изменилось отношение общества к лишнему весу: люди набирают все больше килограммов и не видят в этом опасности для здоровья, не стремятся снизить риски и продолжают вести привычный образ жизни.

Опросив 23 460 респондентов, ученые пришли к выводу, что люди начали воспринимать лишний вес как норму. Люди с более низким уровнем образования и дохода больше склонны недооценивать свой вес и, как следствие, не стремятся от него избавиться.

Профессор кафедры эндокринологии БГМУ Алла Шепелькевич полагает, что можно относиться к лишним кило с позитивом, но они не вписываются в медицинские стандарты, и последствия неизбежны: организм работает с перегрузкой и быстрее изнашивается. По словам эксперта, нормальный индекс массы тела варьирует от 18,5 до 25 кг/м².

– Нет каких-то очень жестких рамок. Но люди умудряются построить образ жизни так, чтобы не укладываться и в 35, и в 40 кг/м². Вопрос избыточной массы тела очень философский. Ожирение в 80‒90 % случаев – психологические поведенческие установки. Можно относиться к лишним кило с позитивом. Но есть медицинские стандарты (мы не говорим о каких-то канонах красоты, это иное), – говорит Алла Шепелькевич в интервью 24health.by. – Сейчас с учетом новых технологий, генетических исследований доказано, что у людей с избыточной массой тела и ожирением меняется активность многих генов. Пока человек молод, резервы организма хорошие, он еще справляется с перегрузками.

Но последствия неизбежно наступят. Ведь изначально генетически человек запрограммирован на одну массу тела, а обеспечивать ему приходится в два раза больше, будто еще одного человека. Избыток – это как тяжелый рюкзак, который нужно постоянно носить. При избыточной массе тела дополнительную нагрузку испытывают все органы и системы.