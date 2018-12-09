Почему толстеют белорусы: бедность или бодипозитив?

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Минске задержан актер, который участвовал в акции в поддержку ЛГБТ
Сокуров: «Не забудем, что все происходило при наблюдательном равнодушном участии «советского народа»
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»
Памяти Людмилы Алексеевой: Она хотела, чтобы свободными были мы
Коммерсантъ: «То что, Лукашенко нервничает — это знак. У Москвы появился шанс дожать»
Орехъ: «Портфель из крокодиловой кожи – это и есть скромность. Ведь мог быть и со стразами»
Слезоточивый газ и сотни задержанных: протесты «желтых жилетов» в Париже
Генпрокурор анонсировал дело о мошеннической схеме поставок белорусской продукции в РФ
Под стройку друга Лукашенко изменили границы заказника
В Вильнюсе нарисовали граффити с Лукашенко и Сталиным в спортивных костюмах. Фотофакт
Во всех регионах подняли цены на проезд в городском и пригородном транспорте. Остался только Минск
Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии
Судья-белорус получил черепно-мозговую травму после удара от российского хоккеиста
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Коммерсантъ: Лукашенко говорил перед Путиным невероятные вещи
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Слезоточивый газ и сотни задержанных: протесты «желтых жилетов» в Париже

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Что общего у Беларуси и Таиланда, чьего короля традиционно поздравили из Минска
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»
Горбачев: «Выходит, одному икра с маслом, а второму — краюха хлеба»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
20 заняткаў да 30 рублёў, каб ня быць «дармаедам»
Шуневич объяснил, зачем дал указание снять извинения подростка перед «городовым»: «Затем»
«Если я что-то скажу против президента, да отнимется язык мой»
Белорусский журналист проехал через всю Украину от Краматорска до Львова
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рэканструкцыя Старога замка ў Гродне, якая выклікала неадназначную рэакцыю ў гісторыкаў. Фотафакт
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
В телеге сегодня. Новый год в стиле «гламурных 30-х» на супер-яхте по Москве-реке
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
09.12.2018
Салiдарнасць
Почему толстеют белорусы: бедность или бодипозитив?

Ожирением в Беларуси страдает каждый четвертый, а еще несколько лет назад эта проблема затрагивала каждого пятого.

По результатам исследования, проведенного Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, избыточную массу тела имеют 60,6% населения (данные за 2017 год – прим. «С»). Ожирение есть у каждого четвертого жителя Беларуси — 25,4%.

В исследовании приняли участие больше 6 тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов страны.

В 2014 году, по данным ВОЗ, ожирение отмечалось у 20,4% белорусов.

Как сообщал Sputnik со ссылкой на главного внештатного эндокринолога Минздрава Беларуси Аллу Шепелькевич, проблемы во многом кроются и в питании. Лишь четверть белорусов ест необходимое количество фруктов и овощей, а количество соли в день составляет десять граммов — в два раза больше, чем норма ВОЗ.

Белорусы потребляют много углеводов и жиров, но недополучают полноценных белков

В зоне риска — офисные работники, ведущие сидящий образ жизни и злоупотребляющие фастфудом.

Медики отмечают, что избыточная калорийность питания вместе с дефицитом физической нагрузки приводит к увеличению веса, плохому самочувствию, слабости и низкой работоспособности.

Неправильное питание ведет не только к ожирению. По мнению врача-диетолога, кандидата медицинских наук Надежды Рябовой, увеличение в рационе жиров и простых углеводов при недостаточной физической активности также повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, атеросклероза и некоторых видов рака.

 – Для белорусов ситуация развивается не лучшим образом. Несмотря на возросшую популярность здорового образа жизни, большая часть населения не придерживается оптимального питания и не следит за своим весом, – отметила врач в интервью telegraf.by.

Надежда Рябова обращает внимание на то, что белорусы потребляют много углеводов и жиров, но недополучают полноценных белков. В идеале соотношение их к жирам и к углеводам в граммах должно быть равно «1:1:4». При этом формула может меняться в зависимости от пола, возраста, специфики трудовой деятельности и состояния здоровья.

Источником белка выступают нежирное мясо, курица, рыба, сыры, молочные продукты и бобовые.

Фото Instagram / @theashleygraham

Люди начали воспринимать лишний вес как норму

Кроме неправильного питания, есть и другие причины, почему в мире растет число людей с избыточным весом. Новые исследования предупреждают, что с появлением понятия «плюс-сайз» изменилось отношение общества к лишнему весу: люди набирают все больше килограммов и не видят в этом опасности для здоровья, не стремятся снизить риски и продолжают вести привычный образ жизни.

Опросив 23 460 респондентов, ученые пришли к выводу, что люди начали воспринимать лишний вес как норму. Люди с более низким уровнем образования и дохода больше склонны недооценивать свой вес и, как следствие, не стремятся от него избавиться.

Профессор кафедры эндокринологии БГМУ Алла Шепелькевич полагает, что можно относиться к лишним кило с позитивом, но они не вписываются в медицинские стандарты, и последствия неизбежны: организм работает с перегрузкой и быстрее изнашивается. По словам эксперта, нормальный индекс массы тела варьирует от 18,5 до 25 кг/м².

– Нет каких-то очень жестких рамок. Но люди умудряются построить образ жизни так, чтобы не укладываться и в 35, и в 40 кг/м². Вопрос избыточной массы тела очень философский. Ожирение в 80‒90 % случаев – психологические поведенческие установки. Можно относиться к лишним кило с позитивом. Но есть медицинские стандарты (мы не говорим о каких-то канонах красоты, это иное), – говорит Алла Шепелькевич в интервью 24health.by. – Сейчас с учетом новых технологий, генетических исследований доказано, что у людей с избыточной массой тела и ожирением меняется активность многих генов. Пока человек молод, резервы организма хорошие, он еще справляется с перегрузками.

Но последствия неизбежно наступят. Ведь изначально генетически человек запрограммирован на одну массу тела, а обеспечивать ему приходится в два раза больше, будто еще одного человека. Избыток – это как тяжелый рюкзак, который нужно постоянно носить. При избыточной массе тела дополнительную нагрузку испытывают все органы и системы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:6)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY