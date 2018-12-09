Сокуров: «Не забудем, что все происходило при наблюдательном равнодушном участии «советского народа»

Режиссер «Молоха» и «Тельца» на Эхе Москвы – памяти ушедшей 91-летней правозащитницы Людмилы Алексеевой.

В очередной раз пришла смерть и увела с собой именно ее…

А мы не смогли ее удержать, встать поперек дверей, перекрыть окна, включить разящий свет, зажечь все свечи…

Теперь только поклоны благодарности во след, слова «простите», что когда над ней измывались, никто из нас не защитил и из лап преследователей не вырвал.

Не забудем, что все это происходило с Алексеевой при ярком свете, прилюдно, при наблюдательном равнодушном участии «советского народа» и всесилии государства.

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