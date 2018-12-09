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Общество
09.12.2018
Валерий Томилин
Цена на топливо за десять лет выросла в шесть раз: сколько белорусы могут себе позволить тогда и сейчас

Снова пошла вверх цена на бензин и дизель.

С 9 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Это двадцать шестое подорожание за год.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

Таким образом, в рублях цена с 2008 года выросла больше, чем в шесть раз (на примере 95-го бензина).  При этом в долларах ее максимум был в 2008 году – 1.15 за литр к концу года. Минимум – в 2016 году, когда цена колебалась в районе 0.6 $ за литр.

 

Также решили посчитать, сколько 95-го бензина может себе позволить белорус со средней зарплатой. Оказалось, что меньше всего – в 2009 году, когда можно было купить на среднюю зарплату (с вычетом подоходного налога) около 346 литров. Рекорд за 10 лет – 2017 год. Тогда среднестатистический белорус мог позволить себе 682 литра топлива.

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