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09.12.2018
Салiдарнасць
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»

Telegram-канал «СерпомПо» — о том, как Владимир Путин посетил съезд «Единой России».

 «Черчилль однажды сказал о политике, вступившем в партию, которая должна была очевидно проиграть на выборах: «Я всегда считал, что крысы бегут с корабля, терпящего крушение, но первый раз вижу отважную крысу, направляющуюся прямо на тонущий корабль».

Удружила Путину его Администрация, посоветовав приклеиться к «Единой России» — прислонить к её низкому рейтингу свой хромающий.

Положительного слияния не получится, поковыляют вместе, только еще большему числу людей в России будет понятно, что Путин – это «Единая Россия», а «Единая Россия» — это Путин. Показал сегодня наглядно. Как с пенсионным ограблением, когда выступил по ТВ и признался, что это – его идея. Сразу потерял в поддержке.

Путину, убившему в стране всю политику и создавшему уродцев-единороссов, теперь больше не на кого опереться политически. И с придуманным ОНФ взамен прогнившей ЕР будет то же самое в нынешней системе.

Прочитанная по бумажке для едроссов речь – образец пустословия. Совершенно в стиле коммунистических съездов, только «труба пониже, дым пожиже».

Ни одного живого слова о проблемах, созданных во многом самим Путиным и его обслугой, к которой относится и «партия» «Единая Россия». Никакая это, кстати, не партия, это – имитация, созданная властями для обмана людей и инструмент для растаскивания бюджета.

Ничего не сказано Путиным про пенсионный грабеж, рост налогов, тарифов ЖКХ, снижении уровня жизни людей, растущем недовольстве властями, избиениями во ФСИН, фабрикации дел ФСБ, изоляции России, технологическом отставании страны, отсутствии перспектив, чудовищном обогащении властей, их семей и друзей.

Ничего о тупике, в который Путину при помощи сидящих в зале ПЖиВчиков привел страну, которой он управляет почти 20 лет и уходить, как он недавно сообщил, не собирается.

Приезд Путина на съезд «Единой России» и его пустое выступление — еще один показатель неадекватности властей.

Их страна – корабль, идущий ко дну, а они дирижируют оркестром на палубе и отдают команды, считая, что всем управляют. Или, что в крайнем случае, для них найдется шлюпка.

Не найдется».

В телеге накануне. Протоирей оказался не готов «к обрушившейся зависти прихожан»

 
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