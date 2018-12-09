Ужасающие профессии, которые люди выбирают добровольно

Посмотрите сами, чем иногда занимаются люди.

Нюхатели

В компаниях, производящих дезодоранты, есть весьма важные и ценные сотрудники - это нюхатели чужих потных подмышек. Ведь как еще определить эффективность нового спрея? Люди в лаборатории могут думать, что придумали нечто гениальное, но как убедиться, что это и в самом деле так?

А вот как: посадить в хорошо натопленную комнату человека с чрезвычайно тонким обонянием. Затем запускать в комнату потных людей, на кожу которых нанесли новый спрей.

Человек с хорошо развитым обонянием будет затем принюхиваться к их подмышкам. Иногда до 60 раз в час.

После чего специалист по запахам пишет докладную, и лаборатории приходится вносить - или не вносить - какие-то изменения в химический состав дезодоранта.

Зарплата у людей, работающих своим носом, не такая уж большая - в Америке она составляет от 20 до 50 тыс. долларов в год (до уплаты налогов).

Дегустаторы

Дегустатор дегустатору рознь.

Одни пробуют на вкус вино, другие - какую-то снедь. Но есть и те, кто применяет свои вкусовые рецепторы для того, чтобы улучшить жизнь четвероногих. Собак и кошек.

Да-да - эти люди пробуют на вкус собачью и кошачью еду, в таком виде, в каком она предлагается нашим четвероногим друзьям - из банки. За зарплату, причем не такую уж и маленькую.

Эти дегустаторы говорят, что, хотя вкусовые рецепторы собак и людей отличаются, дегустация важна, чтобы определить, правильно ли сбалансированы все ингредиенты и хорошо ли приготовлена пища.

Для собачьей еды используется мясо, пригодное к употреблению человеком, и дегустаторы говорят, что на вкус оно вполне приятное. Обычно.

Обычно, потому что речь идет лишь о дорогих брендах. Те же дегустаторы признаются, что открытая банка уж очень дешевой собачьей еды вызывает тошноту одним своим запахом.

Иногда эти дегустаторы используют ассистентов - приводят на работу своих собственных собак, чтобы посмотреть, понравится ли тем какое-то новшество.

Собиратели соплей

Мы все видели китовый фонтан - или в море, или как минимум в книжках и по телевизору. Но фонтан этот - не вода, которую выплевывает кит через свое дыхало, а сопли.

И вот эти сопли и заинтересовали ученых. Китов изучать сложно. Они слишком много времени проводят глубоко под водой, а когда поднимаются на поверхность, лучше к ним не приближаться - кит весит много, один мах хвоста этой многотонной махины, и ничего не останется ни от вашего катера, ни от вас.

Но в соплях кита содержится множество полезной и интересной информации - образцы ДНК, бактерии, вирусы и многое другое. Изучив все это, можно понять состояние здоровья животного, его родственные связи с другими китами и так далее.

До начала 2018 года ученые делали нечто чрезвычайно опасное: заметив, что кит собирается на поверхность, подплывали на катере к нему на совсем небольшое расстояние с десятиметровым шестом, к концу которого была прикреплена чашка Петри, и дожидались фонтана, чтобы собрать образцы соплей.

Но современные технологии облегчили жизнь соплесобирателей. Они теперь держатся от кита метров на 50 и в нужное время запускают беспилотник с чашкой Петри, и уже эта машина пролетает через китовый фонтан, собирая сопли.

Мастурбаторы

На свете есть субстанция на вес золота. Цена средней порции колеблется от 800 до 7 тыс. долларов, но может доходить до десятков тысяч и выше.

Речь идет о сперме жеребца. Причем этот конь, если вы хотите заработать на его потенциальном будущем потомстве, должен быть либо племенным, либо очень хорошим скакуном, а лучше и то и другое. Сперма, само собой, нужна для искусственного осеменения кобыл.

Но как эту сперму добыть?

Детородный орган жеребца работает так же, как и подобная часть тела человека мужского пола. Другими словами, его следует как-то возбудить.

Но жеребц не реагируют ни на видео, ни на фотографии кобыл, в каких бы позах те не были запечатлены. Что делать? Приходится работать, так сказать, по старинке.

Некоторым людям платят вполне приличные деньги за то, что они берут дело в свои руки. Буквально. И всячески стимулируют эту часть анатомии коня до тех пор, пока она не придет «в полную боевую готовность».

Но это еще не конец. Тут следует поскорее облачить пенис животного в так называемую искусственную вагину, больше всего похожую на громаднейших размеров презерватив, от одного вида которого многим еще долго будут сниться кошмары (см. выше).

Затем к жеребцу подкатывают сделанный из соломы и дерева макет кобылы, и тот совершает свое если не благородное, то как минимум прибыльное для хозяев дело.

Иногда очень прибыльное. Американский жеребец Тапит приносил хозяевам по 300 тыс. долларов за одну порцию своей животворящей секреции.

Собиратели останков

Смерть ждет нас всех. Рано или поздно. И если нам повезет, то мы уйдем из этой жизни в окружении родных и близких, или хотя бы озабоченных нашим состоянием врачей и медсестер.

Но порой все происходит совсем по-другому. Многие к концу жизни оказываются в полном одиночестве, и бывает так, что их тела обнаруживают через несколько недель, а порой и месяцев после смерти.

Некоторые становятся жертвами убийцы. Тогда на место происшествия прибывает полиция, криминологи, эксперты, чтобы выяснить, что произошло.

После них приходят «чистильщики», которые должны привести место гибели человека в первозданный порядок и убрать останки. Это работа не для слабонервных.

Практически при каждом районе Лондона есть специальный человек, который получает зарплату за то, что разбирается с неопознанными найденными телами, а после доставки тела в морг организует генеральную чистку места, где лежал (иногда неделями) покойный.

В некоторых странах есть целые команды добровольцев, занимающиеся подобным делом.

В Израиле, например, есть добровольческая организация ЗАКА (сокращение от названия «Поиск, спасение и опознание - истинное бескорыстие»). Почти все члены организации - религиозные евреи, и занимаются они, с их точки зрения, святым делом.

Каждый раз, когда происходит ДТП или теракт с жертвами, добровольцы ЗАКА немедленно прибывают на место и тщательно собирают все останки, так как они убеждены, что погибшие должны быть достойно похоронены, и в могиле должны быть все части тела человека.

Это и есть, с их точки зрения, истинное бескорыстие, последняя дань умершему.

Пугатели

На свете есть животное под названием павиан. Это такой род приматов. Отличаются они несколькими вещами. Во-первых, ярко красными ягодицами самок. Это настолько необычное зрелище, что во многих странах Африки есть даже поговорка: «Павианы никогда не смеются над видом зада других».

Во-вторых, они живут стаями, с довольно сложной социальной иерархией, и хорошо организованы. И, в третьих, они территориальны.

Из-за последних двух качеств в некоторых местах людям пришлось изобрести новую профессию - пугателя павианов.

Окрестности Кейптауна покрыты холмами и горами, а так как население города растет, на некоторых холмах начинают строить новые районы.

Проблема в том, что там уже живут павианы, считающие эти места своей вотчиной. Эти приматы внимательно следят за строительством новых домов, дожидаются, когда все будет готово, а потом целыми стаями врываются в эти дома - не для того, чтобы чем-то поживиться, а для того, чтобы все разгромить и продемонстрировать свое недовольство "захватчикам".

Кроме того, эти животные клыкасты и агрессивны, и, соответственно, опасны.

Что делать? В ЮАР павианы защищены законом, и трогать их нельзя. Людям в этих новостройках приходится скидываться и нанимать специального человека (и даже не одного), который ходит по району с большим хлыстом в руке.

Хлыстом он пощелкивает по земле, а также издает звуки, которых павианы пугаются и убегают назад в кусты.

Тоже себе работа…

Разгребатели фекалий

Ассенизаторы - полезная профессия. Но чрезмерно приятной их работу не назовешь. Только вообразите, как "благоухает" их рабочее место, а также представьте, с чем им приходится иметь дело каждый день.

В развитых странах у чистильщиков канализаций и отхожих мест хотя бы есть какая-то экипировка: специальные защитные костюмы, маски, перчатки и так далее.

Но пожалейте их коллег в Индии. Там этим занимаются люди из одной из самых низших каст. Они спускаются в эти нечистоты в одних шортах, а затем вручную собирают в ведра набравшееся коричневое вещество.

И, поскольку это вопрос кастовой иерархии, обычно занимаются этим всю жизнь. Вручную.

Парковщики

В странах Запада есть одна профессия, не слишком грязная и не слишком опасная. Но в этот список ее представители попали потому, что их ненавидят практически все, у кого есть автомобили.

Это парковочные инспекторы, которые выписывают штрафы за неправильно оставленный автомобиль. При этом все, конечно, понимают, что это важная служба, так как без них царил бы парковочный хаос.

Но тем не менее, вид человека в униформе парковщика в лучшем случае не вызывает никаких положительных чувств, так как вот-вот у кого-то неожиданно станет меньше денег, и вообще никто не любит платить штрафы.

Так что, когда в следующий раз решите поворчать на свою работу, задумайтесь, может, все не так уж плохо. Ведь вам по крайней мере не надо заниматься всем тем, что описано выше.