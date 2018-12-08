«Мисс мира — 2018» стала мексиканка. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5

Корону и титул «Мисс мира — 2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Белоруска Мария Василевич получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

Победительница конкурса. Фото: Reuters

Конкурс проходил на китайском острове Хайнань в городе Санья. Он стартовал 9 ноября. В течение почти месяца девушки проходили различные испытания под наблюдением жюри. Судьи выбирали победительниц в номинациях «Мисс топ-модель», «Мисс спорт», «Мисс талант», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа», «Мисс танец мира», «Мисс интеллект», а также в конкурсе на лучшее интервью.

Топ-5 финалисток конкурса. Фото с официального сайта конкурса

Всего в «Мисс мира — 2018» приняли участие девушки из 118 стран.

В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья.

Мария Василевич вышла на сцену в наряде из глиттерной ткани, которая при сценическом освещении меняет оттенки — от бирюзового к синему. Дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина, в основе образа белорусской участницы — ассоциация его с реками и озерами нашей страны. В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.

«Мисс мира» — старейший и престижнейший конкурс красоты — проводится с 1951 года. В 2014 году организаторы конкурса приняли решение отменить дефиле в купальниках из-за «несоответствия духу времени». В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектам конкурсанток.

Победительница «Мисс мира — 2018» получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.