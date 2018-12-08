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Политика
08.12.2018
Коммерсантъ: «То что, Лукашенко нервничает — это знак. У Москвы появился шанс дожать»

Российское издание Коммерсантъ комментирует спор между Путиным и Лукашенко о цене на газ. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко в этот раз рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

По мнению журналиста, 6 декабря 2018 года произошло по-своему беспрецедентное событие: сложно припомнить, когда с Владимиром Путиным поспорили не просто публично, но и в достаточно жестких выражениях.

«Мы все хорошо знаем, что в нынешней России подобное просто невозможно — нельзя возражать президенту России, тем более спорить с ним в прямом эфире», — пишет Дризе.

По его мнению, Александра Лукашенко допекло, ему совсем непросто: из-за разных налоговых и других маневров российского правительства он теряет доходы бюджета. В России объясняют: времена уже не те — у самих денег мало.

Обозреватель «Коммерсанта» считает, что встречи Путин-Лукашенко не принесли нужного результата.

«Президента Беларуси можно понять: если рухнет экономика, его дальнейшие политические перспективы нельзя будет назвать радужными. Самое интересное, что он фактически сам обозначил корень проблемы: если Минск хочет получать газ по российским ценам, значит, он должен стать Россией, войти в состав федерации», — пишет Дризе.

И заключает:

«То что, Александр Лукашенко нервничает — это знак, уверен он. У Москвы появился вполне реальный шанс дожать белорусского лидера».

 
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