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Комментарии
08.12.2018
Юлия Латынина, Новая газета
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»

Вы заметили, что в последнее время стали рассказывать анекдоты про нашу власть и даже про самого Путина? Мемы, гифки, демотиваторы — буквально каждый наш внешнеполитический «успех» рождает целую волну.

Чего только стоят одни приключения Петрова и Боширова! Плакат фильма «Горбатая ГРУ», майка с изображением Че Гевары и подписью «Che Piga», «Скрипаль и Штирлиц выпили по две бутылки водки. Скрипаль упал и умер. «Новичок», — подумал Штирлиц».

После того как мы раскурочили свой же самолет своей же ракетой, появился анекдот о том, что Израиль признал нахождение своих самолетов над Сирией в ту ночь, но заявил, что целью летчиков было полюбоваться прекрасным шпилем местной мечети Омейядов.

А после заявления Путина о том, что россиян ждет рай, появилось сообщение, что Рай рассматривает возможность вступления в НАТО.

Все это пересылают друг другу, ржут и веселятся.

Вы скажете: большое дело! Отвечу: большое, и даже больше, чем Навальный.

Потому что вспомним: в 2003-м анекдотов про Путина не было. И в 2008-м. И даже в 2014-м.

А теперь они идут густо, как лосось на нерест.

Точно так же, если кто помнит, было в последние годы правления Брежнева. Из зомбоящика пер густой официоз, но даже школьники рассказывали друг другу анекдоты про генералиссимуса. И эти-то анекдоты и составляли живую сеть общения.

Бытие, как писал Маркс, определяет сознание, и до тех пор, пока цена на нефть была высока, ни бизнесмен, ни креативный класс, ни офисный планктон, ни рабочий люд, ни тем более бюджетник особо не парились. Конечно, периодически тот или иной бизнес становился жертвой силовика, выхватывающего свою добычу, как волк барашка из стада, или чьего-то родственника сбивал «Мерседес» с номером 666, или закрывали очередную газету, — но «Мерседесов» у нас все равно меньше, чем прохожих, всех не передавишь, и стадо было многочисленнее. Российская экономика хоть и напоминала решето, но воды в нем было достаточно, потому что сверху лилось больше, чем вытекало снизу.

Теперь из решета хлещет со страшной силой. Бюджетников, дальнобойщиков, пенсионеров — всех выжимают над решетом, чтобы вытрясти из них немножко водички и напитать гигантскую машину откатов для особо близких олигархов и друзей. Друзья все равно сидят печальные, с арестованными самолетами и счетами.

Хлещет изо всех щелей. Молодежные группы, которые еще недавно пели про секс и наркотики, теперь поют: «Выхожу на улицу гладить кота, а его сбивает тачка мента». Их, конечно, запрещают, но запретить концерт ICE3PEAK, у которой миллионы просмотров в интернете, — это, знаете ли, все равно что запретить пчелам перелетать через государственную границу.

Реакция власти на то, что паровой котел свистит, тоже хрестоматийна: всеми силами свисток затыкать. Чтобы, значит, не свистело.

Создавать в классическом латиноамериканском стиле бригады парамилитари, чтобы лупили активистов. Предлагать ввести для родителей ответственность, если детки ходят на навальнинги. Посадить домашних девочек из «Нового величия». Дать 77-летнему Льву Пономареву 25 суток за перепост новости с «Эха Москвы», и пр., и пр.

Если кто-то считает, что это «не действует», он, конечно, неправ. Еще как действует. «Если Пономареву дали за перепост 25 суток, то сколько же дадут мне», — думает какой-нибудь блогер в Пензе. И вообще — одно дело ходить на митинги просто так, другое — получить за это «двушечку» или трубой по голове.

Действовало, действует и будет действовать.

Но проблема, конечно, что эта вседозволенность силовиков (а интеллект этих людей и степень их бескорыстности нам прекрасно продемонстрировал Золотов со своей капустой и аксельбантами) приводит к тому, что они уже совсем ведут себя в России, как в Донбассе, по принципу «на кого наехал — тот и враг Родины».

Вчера доставали блистательного режиссера Серебренникова, сегодня, по доносу многократно судимого человека, который взял у фонда Сокурова деньги и не отдает, наехали на великого режиссера Сокурова. Наезд получился неудачный: Путин велел от Сокурова отстать, и защитникам родины от «пятой колонны» пришлось взять во фрунт, их теперь самих будут проверять на предмет участия в провокации против уважаемого режиссера.

Ложечки нашлись — но осадок остался. Потому что все, в том числе и сам Сокуров, прекрасно понимают, что если бы начальник встал не с той ноги или бы к нему с папкой на Сокурова зашел не А, а Б, — то сидеть бы Сокурову как минимум под домашним арестом.

Вон недавно целый вице-адмирал уличил в предательстве родины аж самого Иммануила Канта — за то, что какие-то белоленточники хотят назвать его именем аэропорт. Страшно даже подумать, что бы сделали с Кантом, если бы он был жив. Как было сказано по этому поводу духовным предшественником вице-адмирала Мухаметшина: «Вот бы этого Канта за такие доказательства — да на три года и в Соловки».

Невзоров: «Кремль прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что не при чем»

Еще несколько лет назад наш режим был то, что немецкий журналист Борис Райтшустер удачно назвал «демократурой». Экономика любого авторитарного режима в прошлом строилась в конечном итоге на том, что отбирали у народа и отдавали своим. Народу это по определению не нравилось и, чтобы утихомирить народ, нужна была не только пропаганда, но и репрессии.

В нашей демократуре образца десятилетней давности своим отдавали не то, что забрали у народа, а нефть и газ. Хватало всем, и нужды для репрессий не было. Обходились одной пропагандой.

Теперь нужда в репрессиях появилась, и чем больше анекдотов будет про власть и Путина, тем больше будет нужда. А расхождение между официальным дискурсом, который все больше будет пытаться ссылать Канта на Соловки, и поголовными анекдотами на эту тему будет становиться все больше, пока однажды резинка не лопнет: очень неожиданно и очень больно для всех.

Латынина: «Это новая прокремлевская элита – люди, которые буквально портфель носили»

 
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