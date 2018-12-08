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Комментарии
08.12.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Орехъ: «Портфель из крокодиловой кожи – это и есть скромность. Ведь мог быть и со стразами»

Случаются такие вещи, которых не может быть на полном серьезе. Ну, что-то вроде указания уменьшить бедность на 200 процентов. Такое можно синтезировать или в состоянии интеллектуального затмения или от большой самоиронии.

Однако «Единая Россия» — серьезная организация. На ее гербе Медведь, а вы где-нибудь видали ироничного медведя? Значит, этические и моральные нормы, которые съезд правящей партии придумал для своих членов, явились плодами интеллектуального коллапса. Проще было бы написать, что член партии должен быть хорошим человеком и не должен быть плохим и не тратить бумагу на параграфы.

Но штаб «Единой России» провел мозговой штурм, и получилось, например, что члены должны быть скромными. Вот эти парни с мигалками, портфелями из крокодиловой кожи, с дворцами и наделами – призывают к скромности. Впрочем, возможно портфель из крокодиловой кожи – это и есть скромность. Ведь он мог быть еще инкрустирован кожей зебры и стразами. Член партии не должен унижать людей. А что, бывали уже такие случаи? Чтобы член партии «Единая Россия» унижал человека? Не может быть! Я Станиславский – я не верю! Помогать восстанавливать справедливость.

А что с ней случилось? Справедливость разрушилась? И кто же ее так поломал, что членам «Единой России» требуется не просто соблюдать и поддерживать справедливость, но и буквально уже восстанавливать ее из руин? Чем дальше читаешь – тем страшнее. Член партии должен уходить в отставку после совершения преступления! А как бы сделать так, чтобы члены «Единой России» просто не совершали преступлений – тогда и уходить никуда не придется!

Я перечислил уже четыре пункта и понимаю, что для их соблюдения в партию придется принимать исключительно святых и подвижников, наложивших на себя суровые обеты и носящих вериги. Скромный, никого не унижающий, восстанавливающий неведомо кем попранную справедливость, уходящий в отставку во грехе. Но ведь и это далеко не всё! Член партии обязан выполнять обещания, данные избирателям! Однако если буквально трактовать эту норму, то в партии не останется никого, начиная с членов политсовета.

За 17 лет существования эта организация пообещала так много, а выполнила так мало, что я вполне могу трактовать это и как унижение людей, и как нескромность, и как попранную справедливость. А за некоторые вещи некоторые товарищи давно должны бы подать в отставку под тяжестью своих грехов.

Слава богу, что есть и другие требования, которые члену «Единой России» выполнить гораздо проще и наверняка гораздо приятнее. Например, поддерживать партию. Или быть нетерпимым к попранию духовных ценностей России. И теперь члены правящей, руководящей и направляющей силы с утроенной энергией займутся мракобесием и поддержкой начальства. Что они и так делали безо всякого кодекса.

 
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