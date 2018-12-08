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08.12.2018
Слезоточивый газ и сотни задержанных: протесты «желтых жилетов» в Париже

Во Франции антиправительственные протесты, продолжающиеся четвертые выходные подряд, вновь переросли в насилие, несмотря на беспрецедентные меры безопасности. В Париже произошли столкновения, более 500 человек задержаны, полиция несколько раз использовала против толпы слезоточивый газ.

Всего по стране на улицы выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих,

Около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны, сообщает ВВС.

Большая группа протестующих агрессивно действовала в отношении сотрудников полиции, которые перекрыли два боковых переулка, ведущих к району Елисейского дворца, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Манифестанты повалили установленный полицией решетчатый забор.

Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что это новая формула газа, который действует сильнее, чем ранее применявшийся. По некоторым сообщениям, это фосген.

По данным полиции, было задержано 554 человека, 335 человек помещены под стражу. Задержания проводились и перед началом акции.

Кроме того, задержания прошли и в Брюсселе — 70 человек арестованы. Там оцеплены здания «европейского квартала».

***

Напомним, протесты, вызванные ростом цен на топливо, начались в разных регионах Франции 17 ноября. Манифестации выливаются в массовые погромы. В ходе протестных акций за последние три недели погибли 4 человека.

Президент Макрон собирается выступить к обращением к народу в начале следующей недели, но уже сейчас его рейтинг популярности сильно понизился. В пятницу президент посетил полицейские бараки в предместье Парижа с целью продемонстрировать свою поддержку силам правопорядка.

Ранее правительство заявило, что отказывается от планов введения непопулярных новых акцизов в новом бюджете, а также заморозило цены на электричество и газ в 2019 году.

Фото: EPA, AFP, GETTY IMAGES

 
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